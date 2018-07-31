Kazakistan'ın başkenti Astana'ya resmi ziyaret için gelen Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki Kazak mevkidaşı Abdrahmanov ile görüştü.

Görüşmenin ardından siyasi istişare ve Kazakistan Dış Ticaret Odası Şirketi ile Filistin Ticaret Odası arasında iş birliğine ilişkin mutabakat muhtıraları imzalandı.

İki bakan daha sonra ortak basın açıklaması yaptı.

Abdrahmanov, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının 26. yıl dönümünü kutladıklarını ve Filistin ile olan ikili ilişkilerin gelişmesine büyük önem verdiklerini belirtti.

Filistin sorunun çözümünün Ortadoğu’da uzun vadeli barış ve istikrarın tesis edilmesinin ön şartı olduğuna inandıklarını dile getiren Abdrahmanov, “Kazakistan, Filistin’i bağımsız devlet olarak kabul ediyor ve onun uluslararası toplumun tam yetkili üyesi olmasını destekliyor.” dedi.

Abdrahmanov, Filistin- İsrail krizinin “iki halk için iki ülke” prensibi temelinde çözülmesi gerektiğinin altını çizerek, mevcut zorluklara rağmen, barışçıl müzakere sürecinin devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad El-Maliki, zor yıllarda gösterdiği desteklerinden dolayı Kazakistan’a teşekkür ederek, “Kazakistan kendini, Filistin'in başlangıçlarını destekleyen daimi dostu olarak gösterdi ve bölgede barışın ve istikrarın tesis edilmesi için elinden geleni yapıyor.” ifadelerini kullandı.

Maliki ayrıca, Kazakistan ile siyasi ve ekonomik ilişkilerin yanı sıra turizm, tarım, sağlık, kültür ve güvenlik alanlarında iş birliğini geliştirmek istediklerini dile getirdi.

AA