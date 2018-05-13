Filistin hükümetinden Mescid-i Aksa baskınına kınama

Filistin hükümeti, radikal Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını kınadığı açıklamasında bunu "kutsallara karşı işlenmiş bir suç" olarak nitelendirdi.

Filistin Hükümet Sözcüsü Yusuf el-Mahmud tarafından yapılan yazılı açıklamada, "radikal Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya düzenledikleri baskınların, Filistin halkının yanı sıra tüm Araplara ve Müslümanların inançlarına yönelik bir saldırı olduğu" ifade edildi.

Söz konusu baskınları "kutsallara karşı işlenmiş bir suç" olarak tanımlayan Mahmud, Arap ve İslam dünyasını acilen harekete geçmeye çağırdı.

Filistin hükümeti, uluslararası toplum ve kurumlardan da İsrail'e karşı uluslararası hukuku işletmelerini ve bu ülkenin Filistin halkı ile mukaddesatlarına yönelik saldırılarını durdurmalarını istedi.

İsrail polisi eşliğindeki yüzlerce radikal Yahudi, bu sabah Mescid-i Aksa'nın avlusuna girmişti. Burada provokatif davranışlar sergileyen fanatik Yahudileri engelleme girişiminde bulunan Aksa muhafızları ise İsrail polisinin saldırısına maruz kalmıştı.

İsrail'de "Heykel Örgütleri" adıyla bilinen fanatik ve aşırıcı grup, geçen salı günü Yahudilere, Mescid-i Aksa'ya "toplu baskın" çağrısı yapmıştı.