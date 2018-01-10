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Filistin için Brüksel'de olağanüstü toplantı

Filistin'e uluslararası yardımları koordine eden Geçici İrtibat Komitesi'nin Brüksel'de olağanüstü toplanması kararlaştırılıdı.

Filistin için Brüksel'de olağanüstü toplantı
Avrupa Birliği (AB) ve Norveç, Filistin'e uluslararası yardımı koordine eden Geçici İrtibat Komitesi'nin (AHLC) Brüksel'de olağanüstü toplanması kararı aldı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Mogherini ve Norveç Dışişleri Bakanı Ine Eriksen Soreide'nin, AHLC üyelerinin AB'nin ev sahipliğinde ve Norveç'in başkanlığında 31 Ocak'ta Brüksel'de toplanması kararı aldığı bildirildi.

Toplantının İsrail-Filistin sorununa iki devletli çözüm girişimlerinin hızlandırılmasını ele alacağı belirtilen açıklamada, Filistin Devleti'nin 12 Ocak 2017 tarihli Kahire Anlaşması çerçevesinde Gazze üzerinde tüm kontrolü sağlaması konusunun da görüşüleceği kaydedildi.

1993 yılında kurulan AHLC 15 üyeden oluşuyor ve Filistin halkına sağlanan uluslararası kalkınma yardımlarını koordine ediyor. Norveç'in başkanlığını üstlendiği AHLC'nin sponsorları arasında AB, ABD, Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu bulunuyor.


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