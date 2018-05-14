Filistin’de ulusal yas ve genel grev ilan edildi
ABD’nin Kudüs’te büyükelçilik açmasını protesto etmek için abluka altındaki Gazze sınırında düzenlenen gösterilerde İsrail askerleri tarafından şehit edilenler için Filistin’de "ulusal yas" ilan edildi
Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Kurulu Üyesi Vasıl Ebu Yusuf AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail’in Gazze Şeridi’nde işlediği katliamda şehit düşenler için yarının ulusal yas günü olacağını ve genel greve gidileceğini belirtti.
'MİLYONLUK YÜRÜYÜŞ'
Gazze’nin İsrail sınırında çadırlar kuran Filistinliler, ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs’e taşınmasını ve İsrail’in kuruluş yıl dönümü olan Nekbe’nin (Büyük Felaket) 70. yılını protesto etmek için "milyonluk yürüyüş" adını verdikleri kapsamlı gösteriler düzenliyor.
43 FİLİSTİNLİ ŞEHİT OLMUŞTU
İsrail askerleri, Gazze sınırında bugün düzenlenen gösterilere katılan 43 Filistinliyi şehit etmiş, 448’i gerçek mermiyle olmak üzere bin 693 Filistinliyi yaralamıştı.
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AA