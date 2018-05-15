ABD Başkanı Donald Trump’ın seçim vaatlerinden biri de İsrail Tel Aviv’deki büyükelçiliği Kudüs’e taşımaktı. Trump geçen Aralık’ta Kudüs’ü ‘İsrail’in başkenti’ ilan ederek büyükelçiliği bu şehre taşıyacağını açıklamıştı. Amerikan Büyükelçiliği, İsrail’in kuruluşunun 70’inci yıl dönümü olan Kudüs’e taşındı. Bu karar tüm dünyada büyük tepki çekti.

Çoğu Avrupa ülkesi dünyayı öfkelendiren tören için Kudüs'e temsilci göndermeyerek net bir mesaj verirken, Filistinlilerin protesto yürüyüşü yaptı.

GERÇEK MERMİLERLE ATEŞ AÇILDI

Bir yanda Elçilikte açılış töreni düzenlenirken İsrail askerleri de Filistinlilere yönelik katliam yapıyordu. Elçiliğin Kudüs’e taşınmasını protesto eden Filistinlilere İsrail askerleri gerçek mermilerle ateş açtı. 6’sı çocuk 62 kişi öldü, binlerce kişi yaralandı.

'BÜYÜK FELAKET'

Filistinliler, İsrail’in işgal ettiği topraklarda bağımsızlığını ilan etmesini ‘Nakba’ (Büyük Felaket) adıyla anıyor. Filistin Kurtuluş Örgütü, Amerikan Büyükelçiliği’nin Kudüs’e taşınmasını ‘İkinci Nakba’ olarak yorumladı.

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DİRENİŞİN SEMBOL İSMİ ŞEHİT OLDU

İsrail’in 2014’te Gazze’ye düzenlediği saldırıda iki bacağını kaybeden Filistinli 29 yaşındaki Fadi Abu Salah dünkü saldırıda şehit edildi.

2014’te İsrail’in Gazze’ye düzenlediği hava saldırısında bacaklarını kaybeden Fadi Abu Salah tekerlekli sandalyede olmasına rağmen 1 haftadır protestolara katılıyordu. İsrail kurşunuyla dün şehit oldu.

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