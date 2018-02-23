Filistinli tutukluların yiyecekleri azaltılacak

"YILLARDIR SÜRDÜRÜYORLAR"

6 BİN 500 TUTUKLU VAR

Büşra Kamış

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Filistin Esirler Cemiyeti'den yapılan yazılı açıklamada, "İsrail Hapishaneler İdaresi, hükümetin bütçede 20 milyon şekel (yaklaşık 6 milyon dolar) kesintiye gitme kararı nedeniyle, verilen yiyecek miktarında azaltmaya gidildiğini tutuklulara iletti." denildi.Açıklamada ayrıca, yiyecek miktarının azaltması halinde Filistinli tutukluların öğünleri kabul etmeyeceklerini idareye bildirdikleri aktarıldı.Filistin Esirler Merkezi Müdürü Usame Şahin, "İsrail Hapishaneler İdaresi'nin yıllardır Filistinli tutuklulara yönelik yiyecek, kıyafet ve ziyaret gibi hizmetlerde kısıtlamalarını sürdürdüğünü" söyledi.Bunun bir tür cezalandırma ve baskı politikası olduğunu ifade eden Şahin, İsrail Hapishaneler İdaresi'nin Filistinli tutukluların grevlerle elde ettiği hakları kasten geri aldığını kaydetti.Filistin Esirler Cemiyetinin de aralarında bulunduğu kurumların hazırladığı rapora göre, İsrail hapishanelerinde 481'i işgal altındaki Doğu Kudüs'ten olmak üzere 57'si kadın, 300'ü çocuk yaklaşık 6 bin 500 Filistinli bulunuyor.