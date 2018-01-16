Filiz Aker’in yeğeni Dora Ercan'dan tüyler ürperten açıklama!

Vatan Şaşmaz’ı
Beşiktaş’taki Conradf Otel'de öldüren Filiz Aker
, daha sonra da intihar etmişti. Filiz Aker’in telefonunda çıkan aramalara yeğeni Dora Ercan açıklık getirdi. Ercan, "kisinin öldüğü gün benim de otelde olmamın bir sebebi vardı. Teyzem onu bile düşünmüş" şeklinde konuştu.
"CESETLER ŞİŞMESİN DİYE BENİ ÇAĞIRMIŞ"
Cinayet günü otelde bulunan Filiz Aker’in
yeğeni Dora Ercan, teyzesinin kendisini özellikle otele çağırdığını ve görev verdiğini düşündüğünü söyledi. Dora Ercan, "Teyzem bana görev vermiş. Cesetler şişmesin, kokmasın, bir an önce onları bulayım diye beni çağırmış" dedi.
"TOPRAĞIN ALTINA GİRMEKTEN ÇOK KORKARDI"
Teyzesinin ölümden sonrasını çok fazla düşündüğünü anlatan Dora Ercan, "Toprağın altına girmekten çok korkardı. O yüzden kadavra bağışlamayı araştırmıştır" diyerek çarpıcı açıklamalarda bulundu.
NE OLMUŞTU?
Filiz Aker'in telefonunda yapılan incelemelerde cinayetten önce internetten 'Siyanür' ve 'Ölü insanın vücudu neden sertleşir?' Organ bağışı hangi hastanelerde yapılıyor', 'Kadavra bağışı nasıl yapılır?', 'Ölünce vücut neden ağırlaşıyor?', 'Silah askıları nerede satılıyor?' ve 'Korse silah kılıfı' gibi aramalar yaptığı ortaya çıktı.
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Elif Bayram