Filiz Aker’in yeğeni Dora Ercan'dan tüyler ürperten açıklama!



"CESETLER ŞİŞMESİN DİYE BENİ ÇAĞIRMIŞ"



"TOPRAĞIN ALTINA GİRMEKTEN ÇOK KORKARDI"



NE OLMUŞTU?

Sunucu Vatan Şaşmaz cinayetinde Filiz Aker'in telefonunda şok detaylar

Vatan Şaşmaz'ı öldüren Filiz Aker'in cezaevinden izinli çıkan ağabeyi konuştu

Vatan Şaşmaz ve Filiz Aker'in ceset görüntüsünü çeken polis ihraç edildi

Elif Bayram

Beşiktaş’taki Conradf Otel'de öldüren, daha sonra da intihar etmişti. Filiz Aker’in telefonunda çıkan aramalara yeğeni Dora Ercan açıklık getirdi. Ercan, "kisinin öldüğü gün benim de otelde olmamın bir sebebi vardı. Teyzem onu bile düşünmüş" şeklinde konuştu.Cinayet günü otelde bulunanyeğeni Dora Ercan, teyzesinin kendisini özellikle otele çağırdığını ve görev verdiğini düşündüğünü söyledi. Dora Ercan, "Teyzem bana görev vermiş. Cesetler şişmesin, kokmasın, bir an önce onları bulayım diye beni çağırmış" dedi.Teyzesinin ölümden sonrasını çok fazla düşündüğünü anlatan Dora Ercan, "Toprağın altına girmekten çok korkardı. O yüzden kadavra bağışlamayı araştırmıştır" diyerek çarpıcı açıklamalarda bulundu.Filiz Aker'in telefonunda yapılan incelemelerde cinayetten önce internetten 'Siyanür' ve 'Ölü insanın vücudu neden sertleşir?' Organ bağışı hangi hastanelerde yapılıyor', 'Kadavra bağışı nasıl yapılır?', 'Ölünce vücut neden ağırlaşıyor?', 'Silah askıları nerede satılıyor?' ve 'Korse silah kılıfı' gibi aramalar yaptığı ortaya çıktı.