Filiz Akın az kalsın yüz felci oluyordu



'AMELİYATI 6 SAAT SÜRDÜ'

Filiz Akın hastaneye kaldırıldı

Filiz Akın vasiyetini açıkladı!

Elif Bayram

Usta oyuncu, kulak enfeksiyonu nedeniyle 23 Aralık’ta ameliyat masasına yattı. Yüz felci ve menenjite yakalanma riskiyle karşı karşıya kaldığını belirten, operasyon sonrası sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi:“Üç aydır serumlara, tüp takma ameliyatlarına rağmen sağ kulağımdaki enfeksiyon iyileşmiyordu., 23 Aralık’ta beni acil olarak ameliyata aldı. 6 saat süren, çok teknik ve karmaşık bir ameliyat geçirdim. Kulak zarı dahil, kulak içindeki tüm hasarlı dokular kazınarak boşaltıldı. Böylece kalıcı yüz felci ve menenjite dönüşebilecek bir tehlikeden ramak kala kurtarıldım.”