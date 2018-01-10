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Filiz Akın az kalsın yüz felci oluyordu

2002 yılında kansere yakalanan ve gördüğü tedaviyle hastalığı yenmeyi başaran Filiz Akın, bir kez daha hastanelik oldu

10 Ocak 2018, Çarşamba 10:05
Filiz Akın az kalsın yüz felci oluyordu
Usta oyuncu, kulak enfeksiyonu nedeniyle 23 Aralık’ta ameliyat masasına yattı. Yüz felci ve menenjite yakalanma riskiyle karşı karşıya kaldığını belirten Filiz Akın, operasyon sonrası sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi:


'AMELİYATI 6 SAAT SÜRDÜ'


“Üç aydır serumlara, tüp takma ameliyatlarına rağmen sağ kulağımdaki enfeksiyon iyileşmiyordu. Prof. Dr. Günter Hafız, 23 Aralık’ta beni acil olarak ameliyata aldı. 6 saat süren, çok teknik ve karmaşık bir ameliyat geçirdim. Kulak zarı dahil, kulak içindeki tüm hasarlı dokular kazınarak boşaltıldı. Böylece kalıcı yüz felci ve menenjite dönüşebilecek bir tehlikeden ramak kala kurtarıldım.”

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