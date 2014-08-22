Film izlerken İngilizce öğrenin!

İngilizce öğrenimi ile ilgili soruları International House İstanbul Dil Okulları Genel Müdürü Bora Gündüzyeli anlatıyor:

1- İngilizce öğrenmek neden bu kadar zor gelir? Bu konuda yapılan yanlışlar nelerdir?

Aslında zor olan İngilizce öğrenmek değil, en başından bize dayatılan yanlış eğitim metoduyla mücadele etmek… Sıkıcı, ezbere dayalı ve tamamen pratikten uzak geleneksel metotlar İngilizce öğrenmeye çalışan herkesi kısır bir döngünün içine soktu ve bu işi zorlu, sonu gelmez bir mücadele haline getirdi. İnsanlar yıllarca doğru olanın ne olduğunu bilmeden, içeriğini araştırmadan kurs kurs dolaştılar. Gerçekten gittiği kursların faydasını görenlerin sayısı ise bir elin parmaklarını geçmedi. İngilizcenin gramer kurallarını anadili İngilizce olan birinden daha iyi ezberlemek, İngilizce öğrenmek demek değildir. Neyse ki artık insanlar bu konuda çok daha bilinçli. İngilizce öğrenmek isteyenler pratiğe dayalı, sıkıcı olmayan ve hedef odaklı kursları tercih ediyorlar.

2- İngilizce kelime ezberlemek için pratik bir yöntem var mı?

Bir şeyi gerçekten öğrenebilmek için önce merak etmek gerekir. Henüz kendi ana dilinde bile okuma yazmayı yeni öğrenmiş çocukların ezbere bildiği bazı İngilizce kelimeler vardır: Pause, stop, go, controls, quit vs. gibi. Çocuklar pratikte bu kelimelerin anlamlarına ihtiyaç duydukları için ezberliyorlar; çünkü oynadıkları bilgisayar oyunlarında hareket edebilmeleri için bu kelimelerin anlamlarını bilmeleri gerekiyor. İngilizce kelime ezberlemek istiyorsanız o kelimelerin anlamlarına ihtiyaç duyacağınız durumlar ve senaryolar yaratmanız gerekir. Bu oyunlarla olur, filmlerle olur, kitaplarla olur… Size hitap eden hangisiyse bunu hayatınızın bir parçasına yerleştirin ve o kelimelere ihtiyaç duyun, merak edin. Diyelim ki bir kitap okuyorsunuz ve cümle içerisinde anlamını bilmediğiniz bir kelimeye denk geldiniz. Hemen sözlüğü açıp anlamına bakmak yerine cümleyi, hatta paragrafı tamamlamayı bekleyin. Belki sözlüğe ihtiyaç duymadan anlamı kendi kendinize bulabileceksiniz. İşte bu yöntem en etkili kelime ezberleme yöntemidir. Bizim eğlenceli İngilizceden kastımız da bu bahsettiğimiz yöntemlerle örtüşmektedir.

3- İngilizce konuşma becerisini ilerletmek için neler yapmak gerekir?

Bol bol konuşmak ve dinlemek gerekir. Anadili İngilizce olan öğretmenler ve aynı İngilizce seviyesine sahip insanlarla oluşturulan konuşma sınıfları, konuşma beceresini kısa zamanda ileri düzeye taşır. Beyniniz sürekli düşünür ama en çok da sizi düşünür. Sizin iyiliğiniz için kullanmadığınız şeyleri kademeli olarak geriye atar en nihayetinde de tamamen siler ve uzayın boşluklarına yollar. İngilizce öğreniyorsanız unutmamak için kullanmanız gerekir. Yanlış yapmaktan korkmayın. Doğruyu bulmak için yanlış yapmak gerekir. Daha önce izlediğiniz yabancı filmleri açın İngilizce alt yazıyla tekrar izleyin. Filmin konusuna değil konuşmalara odaklanın. İnanılmaz faydalı olduğunu göreceksiniz.

4- Öğrendiklerimizi pekiştirecek bir yöntem önerebilir misiniz?

Gün içerisinde öğrendiğiniz kelimeleri, kalıpları ve kuralları listeleyin. Daha sonra bunları da içinde kullandığınız bir küçük hikayeler yazın. Anlamlı bir bütün olmak zorunda değil. Doğru manada ve doğru şekilde kullanılmış olması yeterli. Şöyle düşünebilirsiniz. Tarihi, ders kitaplarından okuyarak öğrenmek yerine bir kurgu içerisinde öğrenmek her zaman daha etkilidir. Yabancı dil için de aynı şey geçerli. Ders kitabında öğrendiğiniz şeyin pekişmesi için elinizde, orada yazanların yer aldığı bir kurgu olması gerekir. Sevdiğiniz kitapların bir de İngilizcesini okuyun hatta. Böylece konuya da hakim olmuş olursunuz.

5- İngilizce öğrenmek için belli bir yaş sınırı var mı?

Birçok şeyde olduğu gibi İngilizcede de öğrenmenin yaşı yok. Dileyen herkes istediği yaşta İngilizce öğrenebilir. Yalnızca öğrenme süresi yaş gruplarına göre farklılık gösterebiliyor. Genç bir zihnin algısıyla daha olgun bir zihnin algısı farklı oluyor elbette.