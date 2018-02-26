Film sahnelerini aratmayan gasp anı kamerada

İstanbul Kadıköy'de bir şirket ofisine maskeyle giren silahlı gaspçılar, şirket çalışanının ellerini ve ayakları bağlayıp iş yerinin alt katına indirdikten sonra, buldukları kasa anahtarıyla 200 bin liralık gasp yapıp kaçtılar. Gitmeden önce yaptıkları şey ise herkesi hayrete düşürdü!

26 Şubat 2018, Pazartesi 16:35
Film sahnelerini aratmayan gasp anı kamerada
İstanbul Kadıköy'de zorla girdikleri gümrük müşavirlik şirketinde çalışan H.E.'nin (57) ellerini ve ayaklarını bağlayarak, buldukları kasa anahtarı ile yaklaşık 200 bin liralık gasp yapan şüpheliler polis tarafından yakalandı. Şüphelilerden birinin işyerinin eski çalışanı olduğu öğrenildi. Gaspçıların, ellerini ve ayaklarını bağladıkları çalışanın başına bir şey gelmemesi için ayrılmadan önce cep telefonundan kardeşine "Ellerim ayaklarım bağlı, işyerinin alt katındayım" şeklinde mesaj yazdıkları tespit edildi.
 

SOYGUNCULARIN ATTIĞI SMS ÜZERİNE KURTARILDI


Kadıköy 19 Mayıs Mahallesi'ndeki şirkette 2 Şubat’ta meydana gelen olayda polisi arayan bir kişi, ağabeyinden, işyerinin alt katında bağlı olduğu yazan bir SMS aldığını söyleyerek müracaatta bulundu. Polis bu ihbarı değerlendirerek işyerine gittiğinde H.E.’nin elleri ve ayakları bağlı bir şekilde buldu.



Kurtarılan H.E. polisteki ifadesinde "Kapı çalınca açtım. Aniden içeri giren maskeli ve silahlı kişiler beni işyerinin alt katına indirdiler. Ellerimi ve ayaklarımı bağladılar. Kasanın anahtarını bulup açtılar. İçindeki 10 bin dolar, 10 bin euro, 6 bin lira ve 50-60 bin lira değerinde ziynet eşyasını alarak kaçtılar" dedi.
 

'ORADA ÖLECEĞİMİ SANDIM'


Şüphelilerin ayrılmadan önce cep telefonu alarak kardeşine mesaj attıklarını söyleyen H.E. "Orada öleceğimi sandım. Ancak polis beni kurtardı" diye konuştu.


OTOMOBİL PLAKASINDAN YAKALANDILAR


Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis güvenlik kamera görüntülerini kullanarak şüphelilerin kullandığı kiralık otomobilin plakasını tespit etti. Polis yaptığı çalışmada kısa süre içinde şüphelilerin de kimliklerini belirledi. 24 Şubat’ta Beyoğlu’nda düzenlenen operasyonda olayı gerçekleştirdikleri iddia edilen şüpheliler Mustafa Ö. (32), Sercan Ö. (35), Enis A. (35) ile G.Ö. (26) ve S.Ö.'yü (23) gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerlerinde ve evlerinde yapılan aramada 4 bin 600 Euro ile 5 bin 600 lira ve 36 adet çeyrek altın ile pompalı tüfek ve bir tabanca ele geçirildi.



SOYGUNU PLANLAYAN ESKİ ÇALIŞAN ÇIKTI


Polis soruşturmasında şüpheliler arasında bulunan Sercan Ö.’nün eski bir şirket çalışanı olduğu belirlendi. Şüpheliinin bir süre önce işyerinden kovulduğu, ardından soygun planı yaptığı öğrenildi. İşlemleri tamamlanan şüpheliler  adliyeye sevk edilidi. Şüphelilerden Mustafa Ö.(32), Sercan Ö.(35), Enis A.(35) tutuklanırken diğer şüpheliler serbest kaldı.


Ali AKSOYER / İSTANBUL (DHA)


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