Finansman sıkıntısındaki iki şirket borsadan çıkarıldı

Can Hakman

Borsadan iki şirket için ayrı ayrı yapılan bildirimlerde Mish Dekorasyon ve Akyürek Pazarlama'nın faaliyetlerini devam ettiremeyecek seviyede finansman sıkıntısına düştüğü vurgulandı.Ayrıca, Mish Dekorasyon'un KAP'ta yayımlanan son üç yıllık bağımsız denetim raporlarında da bağımsız denetçinin görüş bildirmekten kaçındığına dikkat çekildi.AKYÜREK TEMERRÜDDEÖte yandan Akyürek Pazarlama'nın son üç yıllık bilançosunda ilişkili taraflardan olan ticari olmayan alacaklarının toplam aktiflere oranının yüzde 50'yi aşması aştığı ve kamuyu aydınlatma yükümlülüklerinin yerine getirilmediğine değinildi. Akyürek Pazarlama, 27 Nisan'da tahvil kupon ödemesinde temerrüde düşmüştü.Borsa İstanbul, Kotasyon Yönergesi kapsamında bir şirketin faaliyetlerini devam ettiremeyecek seviyede finansman sıkıntısına düşmüş olması durumunda kottan çıkarma kararı alabiliyor. Nisan ayında Esem Spor ve Transtürk de aynı nedenden kottan çıkarılmıştı.