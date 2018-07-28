Fındık bahçesinde arıların saldırısına uğradı, hayatını kaybetti

Trabzon Vakfıkebir'de fındık bahçesinde hasat öncesi fındık altı temizliği yapan Vakfıkebir Fiskobirlik eski Müdürü Orhan Bak (67), yaban arılarının saldırısına uğradı.

YATAĞINDA ÖLÜ BULUNDU

5 yaban arısının soktuğu Orhan Bak, Vakfıkebir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından kendi isteğiyle taburcu edilen Orhan Bak, akşam saatlerinde eşi tarafından yatağında ölü bulundu.

İHA