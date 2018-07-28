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Fındık bahçesinde arıların saldırısına uğradı, hayatını kaybetti

Trabzon’un Vakfıkebir ilçesinde fındık altı temizlerken yaban arılarının saldırısına uğrayan Vakfıkebir Fiskobirlik eski Müdürü Orhan Bak(67) hayatını kaybetti

28 Temmuz 2018, Cumartesi 14:34 Son Güncelleme: 28 Temmuz 2018, Cumartesi 14:34
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Trabzon Vakfıkebir'de fındık bahçesinde hasat öncesi fındık altı temizliği yapan Vakfıkebir Fiskobirlik eski Müdürü Orhan Bak (67), yaban arılarının saldırısına uğradı.

YATAĞINDA ÖLÜ BULUNDU

5 yaban arısının soktuğu Orhan Bak, Vakfıkebir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından kendi isteğiyle taburcu edilen Orhan Bak, akşam saatlerinde eşi tarafından yatağında ölü bulundu.

İHA

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