Fındık ihracatında Trabzon lider

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerine göre, Türkiye'den 1 Ocak-24 Mayıs arasında 673 milyon 844 bin 527 dolarlık fındık ihracatı gerçekleştirildi. Söz konusu dönemde 41 bin 733 ton fındık ihracatı karşılığında 259 milyon 531 bin 373 dolar gelir elde eden Trabzon, ülke geneli fındık ihracatında yüzde 38,5'le birinci oldu.

Trabzon'da faaliyet gösteren firmalar tarafından bu dönemde yapılan ihracatta, 55 milyon 441 bin 920 dolarla İtalya ilk sırada yer alırken, bu ülkeyi 40 milyon 432 bin 776 dolarla Almanya, 36 milyon 552 bin 485 dolarla Fransa izledi.

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, Trabzon'un fındık ihracatında her dönem öncü olduğunu söyledi.

Trabzon'un fındık ihracatındaki liderliğini koruduğunu vurgulayan Kalyoncu, "Trabzon'da faaliyet gösteren köklü ihracatçı firmalarımız, ihracat performansını her dönem daha üst noktalara ulaştırdı. Trabzon'a güvenerek önemli yatırımları olan yabancı sermayeli firmamız yanında, Cumhuriyet tarihimizle özdeşleşmiş 1940'lı yıllardan itibaren sektör ihracatında öncü olan firmalarımızın fındık ihracatına çok büyük katkıları bulunuyor." dedi.

"57 ülkeye fındık ihraç edilmesi bu başarının sonucudur"

Kalyoncu, bu firmaların fındığın tanıtımına çok büyük katkı sağladığına işaret ederek, "Firmalarımız bölgenin en önemli tarımsal ürünü olan Türk fındığını dünyanın tüm ülkelerine ihraç ederek tanıtma başarısını gösterdiler. Bu emekler paralelinde 2018 yılı 1 Ocak- 24 Mayıs döneminde Trabzon'dan 57 ülkeye fındık ihraç edilmesi bu başarının sonucudur." diye konuştu.

İhracatın ve ülke çeşitliliğinin de giderek arttığına dikkati çeken Kalyoncu, "Sezon sonuna kadar ihracatın ve ihracat yapılan ülke çeşitliğinin daha üst noktalara ulaşacağını tahmin ediyoruz. Trabzon'dan bu dönemde en fazla ihracat İtalya'ya yapılmış olup, ikinci sırada Almanya ve üçüncü sırada da Fransa yer aldı." ifadelerini kullandı.

AA