Fındık zarından yağ üretildi



TÜKETİCİLERE SUNULACAK

Can Hakman

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Sümeyye Şahin'in yaptığı çalışmada, fındık zarından elde edilen yağın diğer yemeklik yağlara kıyasla çok yüksek antioksidatif kapasiteye sahip olduğu ve termal oksidasyon koşullarına karşı daha dayanıklı olduğunun ortaya konulduğu belirtildi.Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Şahin, yurt dışında yemeklik yağların dayanıklılığı üzerine yaptığı bir projeden esinlendiğini ifade etti.Projede fındık yağını, ayçiçek, kanola gibi çok tüketilen normal yemeklik yağlar ve oleik asitçe zenginleştirilmiş yüksek oleikli ayçiçeği yağı gibi yeni nesil yağlarla karşılaştırdıklarını anlatan Şahin, fındık zarı yağının hem ışık hem oksijen hem de termal oksidasyon koşullarına karşı diğer yağlardan daha dayanıklı olduğunu bulduklarını aktardı.Bu durumu yalnızca fındık yağının oksidasyona dayanıklı oleik asitçe zengin oluşuyla açıklamanın mümkün olmadığını kaydeden Şahin, oleik asidin yanı sıra yapısında bulundurduğu diğer bileşenlerden kaynaklanabileceğini ve bu bileşenlerin de daha çok iç fındığın dışındaki ince kabuktan kaynaklı olabileceğini düşündüklerini belirtti.Şahin, özel sektörün talebi doğrultusunda fındık zar yağı hakkında sanayi ortaklı yeni bir çalışma başlattıklarına işaret ederek, özel sektör ile ortaklaşa yürüttükleri çalışmada ana hedeflerinin fındıktan katma değeri yüksek ürünler üreterek ülke ekonomisine katkı sağlamak olduğunu vurguladı.Yakın zamanda tüketicilerle buluşturulması planlanan fındık zar yağının antioksidan kapasitesinin ayçiçeği yağı, zeytinyağı, kanola yağı gibi yemeklik yağlardan daha yüksek olduğunu kaydeden Şahin, "Çalışmaya zar yağındaki bioaktif bileşenlerin tanımlanması ve izolasyonu üzerine devam ediyoruz. İlerleyen aşamalarda izole ettiğimiz bileşenlere özellikle gıda sanayinde, ilaç sanayinde ve kozmetik sektöründe doğal katkı maddesi olarak kullanılabilecek nitelik kazandırmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.Rektör Prof. Dr. Tarık Yarılgaç ise Türkiye'nin fındık üretiminde dünya çapında tartışılmaz rekolte üstünlüğü bulunduğunu, bu üretimin önemli bir kısmının ise Ordu'dan sağlandığını anımsattı.Ordu Üniversitesinin, bu önemli tarımsal ürünle ilgili saha ve laboratuvar çalışmalarını aralıksız sürdürdüğüne dikkati çeken Yarılgaç, şunları kaydetti:"Üniversitemiz, bünyesinde gerçekleştirdiği fındık veriminin artırılmasına yönelik TÜBİTAK ve Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü destekli projeler, fındıkta ideal gübrelemenin yapıldığı gidya uygulaması gibi birçok önemli akademik çalışmayla bütün üreticilere rehberlik etmektedir. Son olarak fındıkla ilgili Üniversitemiz Gıda Mühendisliği Bölümünde, pek fazla değerlendirilmeyen iç fındık zarından, kalp hastalığı, erken yaşlanma ve hücre ölümünü önleyen antioksidanları yüksek oranda içeren sağlıklı yeni nesil bir yağın elde edilmesine yönelik bir çalışma gerçekleştirilmiştir."Yarılgaç, üniversitenin, bu tarz yol gösterici ve ufuk açıcı akademik çalışmaları sürdüreceğini vurgulayarak, Şahin'e çalışmalarında başarı diledi.AA