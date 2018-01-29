Finlandiya'da cumhurbaşkanlığına yeniden Niinistö seçildi

Nazlı Erdol

devlet televizyonu YLE'nin haberine göre, Ulusal Koalisyon Partisinden aday gösterilen, oyların yüzde 63'ünü alarak ikinci kezoldu. Niinistö, altı yıl daha cumhurbaşkanlığı yapacak.'nin adayı'nun oyu ise yüzde 12'de kaldı.Göçmen karşıtı politikalarıyla bilinen Gerçek Finlandiyalılar Partisinin adayıise yüzde 7 oy aldı.İlk turda ikinci defa seçimi kazanan 70 yaşındaki Niinistö,1996-2003 yıllarında maliye bakanlığı yaptı. Parlamento Başkanlığını 2007-2011 yıllarında yürüten Niinistö, 2012 yılında cumhurbaşkanı seçildi.