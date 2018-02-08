15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

Finlandiya televizyonunda FETÖ propagandası yapan kişi tutuklandı

Finlandiya televizyonundaki belgesele verdikleri röportajda FETÖ propagandası yaptıkları ve Türkiye Cumhuriyeti aleyhinde konuştukları iddiasıyla İstanbul'da gözaltına alınan çiftten biri tutuklandı

Finlandiya televizyonunda FETÖ propagandası yapan kişi tutuklandı
Finlandiya'da yayın yapan bir televizyon kanalındaki belgesele verdikleri röportajda Fetullahçı Terör Örgütü'nü (FETÖ) övdükleri ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti aleyhinde konuştukları iddiasıyla İstanbul'da yakalanan çiftten biri tutuklandı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Finlandiya'da yayınlanan ve FETÖ firarilerinin hangi şartlarda yaşadıklarının anlatıldığı belgeselde verdikleri röportajda örgüt propagandası yaptıkları, Türkiye Cumhuriyeti Devleti aleyhinde konuştukları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı olan karı-kocanın yakalanması için çalışma başlattı.

Polisin incelemesinde, belgeselde "FETÖ'cü aile" diye bahsedilen ve yüzleriyle kimlik bilgileri gizlenen çiftin, "Türkiye'de polis tarafından fark edilmemek için otomobillerinin arkasına Türk bayrağı astıklarını, torpido üzerine kullanmadıkları halde sigara paketi ve çakmak koyduklarını" anlattıkları röportaj sırasında, pencere önünde sırtları dönük şekilde konuşurken dışarıda görülen binaların Esenyurt Atatürk Mahallesi'nde olduğu tespit edildi.

Terörle Mücadele Şube ve İstihbarat Şube müdürlükleri ile Esenyurt Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin çalışması sonucunda, belgeselde konuşan çiftin, Esenyurt Sağlık Kent Sitesi'nde oturan ve KHK ile kapatılan FETÖ okullarında öğretmenlik yapmış olan Serdar A. ile eşi Merve A. olduğunu belirledi.

Şüphelilerin otomobilinde yapılan incelemede, röportajda söyledikleri gibi arka kısımda Türk bayrağının asılı olduğu ve torpido üzerinde de sigara paketiyle çakmak bulunduğu tespit edildi.

Polis ekiplerinin 11 Ocak'ta düzenlediği operasyonda, Serdar A. ve Merve A. gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramada, 5 cep telefonu ve 2 tablet bilgisayar, otomobilde ise 10 bin lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, Serdar A. "terör örgütü üyeliği ve terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklanırken, Merve A. serbest bırakıldı.

AA


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Abdullah Ağar paylaştı! İşte Afrin'de operasyonda olan askerin postalı

Abdullah Ağar paylaştı! İşte Afrin'de operasyonda olan askerin postalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afrin'e yapılan Zeytin Dalı harekatı açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afrin'e yapılan Zeytin Dalı harekatı açıklaması
Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi için şok iddia

Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi için şok iddia
Firari FETÖ zanlısı eski dekan Murat Şen Zonguldak'ta yakalandı

Firari FETÖ zanlısı eski dekan Murat Şen Zonguldak'ta yakalandı
CHP'de değişim rüzgarı! Kılıçdaroğlu harekete geçti

CHP'de değişim rüzgarı! Kılıçdaroğlu harekete geçti
HDP'li Başkana terör gözaltısı

HDP'li Başkana terör gözaltısı
Son Dakika...Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme

Son Dakika...Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme
Bitlis'te el yapımı patlayıcı ele geçirildi

Bitlis'te el yapımı patlayıcı ele geçirildi
Son Dakika...TSK'dan Afrin açıklaması

Son Dakika...TSK'dan Afrin açıklaması
Zeytin Dalı harekatında şehit olan Ömer Bilal Akpınar törenle memleketine uğurlandı

Zeytin Dalı harekatında şehit olan Ömer Bilal Akpınar törenle memleketine uğurlandı
Afrin semalarında Türk uçakları neden uçmuyor?

Afrin semalarında Türk uçakları neden uçmuyor?