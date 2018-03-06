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Fiorentina, Astori’nin 13 numaralı formasını emekliye ayırdı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Fiorentina, takım kaptanı Davide Astori’nin 13 numaralı formasını emekliye ayırdı.

Fiorentina, Astori’nin 13 numaralı formasını emekliye ayırdı
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Fiorentina, takım kaptanı Davide Astori’nin 13 numaralı formasını emekliye ayırdı.

Fiorentina Kulübünden yapılan açıklamada, ani bir şekilde hayatını kaybeden 31 yaşındaki Astori’nin, 13 numaralı formasının emekliye ayrıldığı bildirildi.

Açıklamada, İtalyan futbolcunun eski takımı Cagliari’nin de aynı düzenlemeyi yaptığı kaydedildi.

Astori, ligde geçen pazar günü Udinese ile oynanması gereken maç öncesinde otel odasında ölü bulunmuştu.

AA


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