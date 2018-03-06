Fiorentina’dan hayatını kaybeden Astori’ye jest!

Erdinç Şahin

forması giyen ve takımda kaptanlığa kadar yükselen31 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından yas tutuyor.İtalyan futbolcunun kulübüimzalanması planlanan ucu açık sözleşme ile parayı eşi ile kızına ödeyeceğini açıkladı. Astori, 2019'da bitecek olan sözleşmesini uzatmak için Fiorentine yönetimi ile 2022'ye kadar anlaşmış ancak 28 Şubat'taki kötü hava koşulları sebebiyle imza töreni ertelenmişti.UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde bu hafta oynanacak maçlar öncesi Davide Astori için 1 dakikalık saygı duruşu yapılacağını duyurdu. Cenaze töreni ise perşembe günü düzenlenecek.