Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

Fiorentina’dan hayatını kaybeden Astori’ye jest!

Fiorentina, hayatını kaybeden kaptanı Astori ile ucu açık sözleşme imzalayacak. Astori'nin kazanacağı para ailesine verilecek.

Fiorentina’dan hayatını kaybeden Astori’ye jest!
Dünya futbolu, İtalya Serie A’da Fiorentina forması giyen ve takımda kaptanlığa kadar yükselen Davide Astori'nin 31 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından yas tutuyor.

İtalyan futbolcunun kulübü Fiorentina, imzalanması planlanan ucu açık sözleşme ile parayı eşi ile kızına ödeyeceğini açıkladı. Astori, 2019'da bitecek olan sözleşmesini uzatmak için Fiorentine yönetimi ile 2022'ye kadar anlaşmış ancak 28 Şubat'taki kötü hava koşulları sebebiyle imza töreni ertelenmişti.

UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde bu hafta oynanacak maçlar öncesi Davide Astori için 1 dakikalık saygı duruşu yapılacağını duyurdu. Cenaze töreni ise perşembe günü düzenlenecek.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

4. oyuncu değişikliğine izin çıktı

4. oyuncu değişikliğine izin çıktı
Fenerbahçe'de çöküşü getiren 'Kocaman' hatalar!

Fenerbahçe'de çöküşü getiren 'Kocaman' hatalar!
Fenerbahçe'ye müjdeli haber!

Fenerbahçe'ye müjdeli haber!

İşte Sergen Yalçın'ın ilk icraatı!

İşte Sergen Yalçın'ın ilk icraatı!
Fatih Terim'e büyük ayıp!

Fatih Terim'e büyük ayıp!
Volkan Demirel Aykut Kocaman'ın sözlerinden sonra yıkıldı

Volkan Demirel Aykut Kocaman'ın sözlerinden sonra yıkıldı
Şenol Güneş Trabzon'da kaldı

Şenol Güneş Trabzon'da kaldı
Brezilya'yı sallayan hakem

Brezilya'yı sallayan hakem
Rıza Çalımbay'dan maç sonrası açıklamalar

Rıza Çalımbay'dan maç sonrası açıklamalar
Rıdvan Dilmen'den Trabzonspor Beşiktaş maçı değerlendirmesi

Rıdvan Dilmen'den Trabzonspor Beşiktaş maçı değerlendirmesi
Süper Lig'de 24. haftanın görünümü

Süper Lig'de 24. haftanın görünümü