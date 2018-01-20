Fipronil skandalı Belçika'ya pahalıya patladı (Fibronil nedir?)

Belçika’da geçen yaz yumurtalarda böcek ilacı tespit edilmesiyle patlak veren kriz, 2 milyona yakın tavuğun itlaf edilmesine ve 77 binden fazla yumurtanın da imha edilmesine yol açtı

Fipronil skandalı Belçika'ya pahalıya patladı (Fibronil nedir?)
Belçika gazetesi "La Derniere Heure"e konuşan Belçika Tarım Bakanı Denis Ducarme, fipronil krizinin Belçika’daki etkilerini değerlendirdi.

Hâlâ az sayıda da olsa bazı yumurtalarda fipronil bulunduğuna dikkati çeken Denis Ducarme, ülkede yüzden fazla tavuk çiftliğinin kapalı olduğunu belirtti.

15 MİLYON EURO TAZMİMAT ÖDENECEK

Denis Ducarme, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu ile konuyu ele aldıklarını, bu çerçevede krizden etkilenen çiftçilere 15 milyon euro tazminat ödenmesi konusunda anlaştıklarını bildirdi.

FİBRONİL SKANDALI NASIL PATLAMIŞTI?

Avrupa’da Hollanda, Almanya ve Belçika’da yumurtalarda böcek ilacının tespit edilmesinin ardından patlak veren kriz, bu ülkelerin ihracatlarıyla Asya da dahil olmak üzere birçok ülkeye yayılmıştı.

Sorunun Belçika’da bulunan bir şirketin, fipronil adlı böcek ilacını Dega-16 adlı temizlik ürününe karıştırmasından kaynaklandığı düşünülüyor. Şirketin bu temizlik ürününü Belçika ve Hollanda’da tavuk çiftliklerine bakım sağlayan Chickfriend adlı şirkete sattığı, bu şirketin de temizlik ürününü tavuk çiftliklerinde kullanması sonucu yumurtalara böcek ilacı bulaştığı iddia ediliyor.

FİBRONİL NEDİR?

Fipronil, karınca, böcek, pire, kene, termit, bitki zararlıları, kök kurtları ve diğer böcekleri kontrol amacıyla kullanılıyor. Bu maddeden, mısır ve ayçiçeği üretiminde de tel kurtlarıyla mücadelede yararlanılıyor. Dünya Sağlık Örgütü, fipronil maddesini "orta derecede tehlikeli" olarak tanımlıyor.

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