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Firari FETÖ zanlısı eski dekan Murat Şen Zonguldak'ta yakalandı

Kayseri'deki kapatılan Melikşah Üniversitesinin eski Hukuk Fakültesi Dekanı Zonguldak'ta gözaltına alındı.

Firari FETÖ zanlısı eski dekan Murat Şen Zonguldak'ta yakalandı
Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan eski dekan Zonguldak'ta yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde, "terör örgütüne üye olmak ve finans sağlama" suçlamasıyla aranan, KHK ile kapatılan Melikşah Üniversitesinin eski Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Şen'i Zonguldak'ta gözaltına aldı.

Kayınbabasının evinde gözaltına alınan zanlı Kayseri'ye getirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlı adliyeye sevk edildi.

AA


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