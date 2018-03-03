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Firari savcı Aksaray’da yakalandı

İzmir’de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan firari savcı, Aksaray’da gözaltına alındı

Firari savcı Aksaray’da yakalandı
Aksaray Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan firari savcı Ersan Y’nin, Aratol Mahallesi’nde babasına ait evde bulunduğunu belirledi.

OTOMOBİLİN İÇİNDE YAKALANDI


Harekete geçen ekipler, Ersan Y’yi evin bahçesinde park halindeki 68 HC 332 plakalı otomobilin içinde yakaladı.
 

HAKİM EŞİ DE İHRAÇ EDİLMİŞ


Emniyet Müdürlüğüne götürülen Ersan Y’nin hakim olan eşinin de daha önce meslekten ihraç edildiği öğrenildi.


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