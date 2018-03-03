Firari savcı Aksaray’da yakalandı

OTOMOBİLİN İÇİNDE YAKALANDI

HAKİM EŞİ DE İHRAÇ EDİLMİŞ

Mine Bozkurt

Aksaray Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan firari savcı’nin, Aratol Mahallesi’nde babasına ait evde bulunduğunu belirledi.Harekete geçen ekipler, Ersan Y’yi evin bahçesinde park halindeki 68 HC 332 plakalı otomobilin içinde yakaladı.Emniyet Müdürlüğüne götürülen Ersan Y’nin hakim olan eşinin de daha önce meslekten ihraç edildiği öğrenildi.