Fırat Arslan Avrupa Şampiyonluğu için ringe çıkıyor

HEDEF DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU

Erdinç Şahin

’da boksun merkezi olarak bilinenkentinde müsabakaya çıkacak olan boksörümüz, kendisine ait olankemerini savunmak için yumruk sallayacak.Konu hakkında açıklamalarda bulunan basın danışmanıasıl hedefinin yeniden dünya şampiyonluğu olduğunu vurgulayarak, "rüyalarını gerçekleştirebilmek için bu maçı kazanması gerekiyor. Bu karşılaşmanın ardından hedefimiz dünya şampiyonluğu. Hamburglu seyircilerimizi maça gelerek, bu coşkuyu birlikte yaşamaya davet ediyorum" dedi.Fırat Arslan ise yaptığı açıklamada; "Kemeri benden, almak için mücadele edecekler, bunun bilinciyle sahaya çıkacağım. Ancak benim de rüyalarım , hedeflerim var. Bu kemeri almak hiç de kolay olmayacak. Bunun bilinciyle geceli gündüzlü çalışarak hazırlandım ve halen de hazırlanıyorum" diyerek kemeri koruyacağını ifade etti.