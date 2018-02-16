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Fırat Arslan Avrupa Şampiyonluğu için ringe çıkıyor

Türk profesyonel boks tarihinin ilk ve tek Dünya Şampiyonu boksörümüz Fırat Arslan, 24 Mart tarihinde Avrupa Şampiyonluk kemerini korumak için ringe çıkacak.

Fırat Arslan Avrupa Şampiyonluğu için ringe çıkıyor
Almanya’da boksun merkezi olarak bilinen Hamburg kentinde müsabakaya çıkacak olan boksörümüz, kendisine ait olan Avrupa Şampiyonluk kemerini savunmak için yumruk sallayacak.
 

HEDEF DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU


Konu hakkında açıklamalarda bulunan basın danışmanı Vedat Alyaz, Fırat Arslan'ın, asıl hedefinin yeniden dünya şampiyonluğu olduğunu vurgulayarak, "Fırat'ın rüyalarını gerçekleştirebilmek için bu maçı kazanması gerekiyor. Bu karşılaşmanın ardından hedefimiz dünya şampiyonluğu. Hamburglu seyircilerimizi maça gelerek, bu coşkuyu birlikte yaşamaya davet ediyorum" dedi.

Fırat Arslan ise yaptığı açıklamada; "Kemeri benden, almak için mücadele edecekler, bunun bilinciyle sahaya çıkacağım. Ancak benim de rüyalarım , hedeflerim var. Bu kemeri almak hiç de kolay olmayacak. Bunun bilinciyle geceli gündüzlü çalışarak hazırlandım ve halen de hazırlanıyorum" diyerek kemeri koruyacağını ifade etti.


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