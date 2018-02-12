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Fırat Aydınus sinir krizi geçirdi!

Aytemiz Alanyaspor ile Atiker Konyaspor arasında oynanan maçı yöneten Fırat Aydınus, uzatma dakikalarında 4. hakem Kutluhan Bilgiç'le tartıştı. Oldukça sinirli olduğu gözlenen Fırat Aydınus'un uzatma süresini yanlış kaldıran yardımcısına kızdı.

Fırat Aydınus sinir krizi geçirdi!
Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Atiker Konyaspor arasında oynanan karşılaşmayı yöneten hakem Fırat Aydınus, karşılaşmanın uzatma dakikalarında yardımcı hakem Kutluhan Bilgiç'le tartışma yaşadı. 

Fırat Aydınus, maçın 90. dakikasında adeta çılgına döndü. Yardımcısına 4 dakika uzatma talimatı veren Aydınus, 6 dakikalık uzatma tabelasının kalktığını görünce sinir krizi geçirdi. Karşılaşmanın 4. hakemi Kutluhan Bilgiç’e sert tepki gösteren Fırat Aydınus, uzatmanın 6 dakika oynanmasına engel olamadı.

Fırat Aydınus’un sinirlendiği anlar sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu.


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