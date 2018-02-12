Fırat Aydınus sinir krizi geçirdi!

Erdinç Şahin

arasında oynanan karşılaşmayı yöneten hakemkarşılaşmanın uzatma dakikalarında yardımcı hakemtartışma yaşadı.Fırat Aydınus, maçın 90. dakikasında adeta çılgına döndü. Yardımcısına 4 dakika uzatma talimatı veren Aydınus, 6 dakikalık uzatma tabelasının kalktığını görünce sinir krizi geçirdi. Karşılaşmanın 4. hakemi Kutluhan Bilgiç’e sert tepki gösteren Fırat Aydınus, uzatmanın 6 dakika oynanmasına engel olamadı.Fırat Aydınus’un sinirlendiği anlar sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu.