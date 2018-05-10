Fırat Aydınus yarın VAR hakemi olacak

Erdinç Şahin

yarın oynanacak play-off yarı final ilk müsabakalarında görev alacakveaçıklandı.Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig’de görev alacak Video Yardımcı Hakem ve Video Yardımcı Hakem Asistanları şöyle:19.00 Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor-Ümraniyespor: Fırat Aydınus (VAR), Mustafa Öğretmenoğlu (AVAR)21.00 Gazişehir Gaziantep-Boluspor: Cüneyt Çakır (VAR), Barış Şimşek (AVAR)