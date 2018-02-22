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Fırsatlar ülkesi Türkiye

Letgo’nun kurucu ortağı Alex Oxenford Türkiye’nin ikinci el satışta ABD’den sonra en hızlı büyüyen ülke olduğunu söyledi

22 Şubat 2018, Perşembe 18:17
Fırsatlar ülkesi Türkiye
Murat Gülderen - Posta Ekonomi Servisi

İkinci el ürün alım satımı yapan mobil uygulama Letgo’yu kurarak dünya çapında adını duyuran Arjantinli girişimci Alec Oxenford Posta’nın sorularını yanıtladı. Türkiye’de iki yıl önce faliyete başladıklarını belirten Oxenford, “Burası ABD’den sonra ikinci en büyük pazarımız oldu. Özellikle ikinci el otomobil pazarında çok hızlı büyüyoruz. Türkiye bizim için milyonda bir görülen siyah kuğu gibi. Bizim üzerimizden ilk kez satın alma ve satış yapanlar var. Burada çok büyük bir potansiyeli ortaya çıkardık” dedi.

BÜYÜK POTANSİYEL


Şu anda Kuzey Amerika ve Avrupa’da faaliyet gösterdiklerini anlatan Oxenford, “Globalde 10 milyonlarca kullanıcımız var. Merkez ofislerimiz New York, Barcelona ve İstanbul’da. Türkiye’de geçen yıl Whatsapp, Facebook Messenger, Instagram ve Facebook’tan sonra en çok indirilen beşinci uygulama olduk. Türkiye, letgo gibi bir pazar yeri için dünyadaki en büyük fırsatlardan biri. Türk tüketiciler bulundukları semtlerde kolayca alışveriş yapma konusunda oldukça istekliler” diye konuştu.

22 MİLYON ÜRÜN


Letgo Türkiye Pazarlama Direktörü Onur Kavak da, Türkiye'de arabadan elektronik eşya ve mobilyaya kadar 22 milyonun üzerinde aktif ürünün letgo üzerinden satışa sunulduğunu belirtti. letgo'daki satıcıların aylık 5 milyonun üzerinde yeni listeme yaptıklarını belirten Kavak, bu rakamın 2016 yılı başından bu yana yüzde 700'ün üzerinde artış gösterdiğini ifade etti.
 

OTOMOBİLE ODAKLANACAKLAR


Otomobil, letgo’nun en popüler ve hızlı büyüyen kategorilerinden biri. Türkiye’de yılda 7.5 milyon adet ikinci el araç satıldığını aktaran Onur Kavak, şunları söyledi: “Bu kategori bu yıl bizim için önceliğini korumaya devam edecek. Ayrıca ilerleyen dönemleree ikinci el konut satış planlarımız da var. 
letgo, ürün satma sürecini kolaylaştırmak için yapay zeka ve imaj tanıma özelliklerini kullanan tek uygulama.. Bugüne kadar 375 milyon dolar yatırım alan letgo, 75 milyonu aşkın kişi tarafından indirildi. Letgo, 2015 yılında Alec Oxenford, Jordi Castello ve Enrique Linares  tarafından kuruldu.


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