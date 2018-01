First Lady'den ayrılık iddialarını güçlendirecek hamle!

First Lady Melania Trump, kocası ABD Başkanı Donald Trump'ın evliliği sırasında bir porno yıldızı ile birlikte olduğuna yönelik iddialarının ortaya çıkmasının ardından ilk kez 'Birliğin Durumu' (State of the Union) konuşmasına katıldı. Melania Trump'ın kocasının konuşma yapacağı yere ayrı bir araçla gitmesi dikkat çekti