First Lady Melania Trump ameliyat oldu
ABD Başkanı Donald Trump’ın eşi Melania Trump’ın, iyi huylu böbrek hastalığından dolayı operasyon geçirdiği ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi
Beyaz Saray’da Melania Trump’ın İletişim Direktörü Stephanie Grisham, konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, Melania Trump’ın iyi huylu böbrek hastalığı dolayısıyla operasyon geçirdiği belirtildi.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Operasyonun başarılı geçtiği ifade edilen açıklamada, Melania Trump’ın sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.
HASTANEDE KALACAK
Başkent Washington yakınlarında Maryland eyaletinde yer alan Walter Reed Askeri Tıp Merkezi'nde ameliyat olan Trump’ın hafta boyunca burada kalacağı ve bu süre içerisinde tedavisinin tamamlanacağı ifade edildi.
TRUMP ZİYARET EDECEK
Beyaz Saray yetkilileri, ABD Başkanı Donald Trump’ın kısa süre içerisinde hastaneye giderek eşini ziyaret edeceğini bildirdi.