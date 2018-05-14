First Lady Melania Trump ameliyat oldu

ABD Başkanı Donald Trump’ın eşi Melania Trump’ın, iyi huylu böbrek hastalığından dolayı operasyon geçirdiği ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi

15 Mayıs 2018, Salı 00:43
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Beyaz Saray’da Melania Trump’ın İletişim Direktörü Stephanie Grisham, konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Melania Trump’ın iyi huylu böbrek hastalığı dolayısıyla operasyon geçirdiği belirtildi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Operasyonun başarılı geçtiği ifade edilen açıklamada, Melania Trump’ın sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

HASTANEDE KALACAK

Başkent Washington yakınlarında Maryland eyaletinde yer alan Walter Reed Askeri Tıp Merkezi'nde ameliyat olan Trump’ın hafta boyunca burada kalacağı ve bu süre içerisinde tedavisinin tamamlanacağı ifade edildi.

TRUMP ZİYARET EDECEK

Beyaz Saray yetkilileri, ABD Başkanı Donald Trump’ın kısa süre içerisinde hastaneye giderek eşini ziyaret edeceğini bildirdi.

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