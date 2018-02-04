First Lady Melania Trump yine sosyal medyayı salladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump’ın gazetecilere eşiyle birlikte fotoğraf çekmelerine fırsat vermeyerek makam aracına bindiği görüntüler, sosyal medyanın gündemine oturdu

05 Şubat 2018, Pazartesi 00:02
First Lady Melania Trump yine sosyal medyayı salladı
Olay, ABD'nin Florida eyaletindeki Palm Beach Havalimanı'nda yaşandı.

Trump ailesi, protokol gereği uçaktan çıktıktan sonra basın mensuplarının görüntü alabilmeleri için kısa süreli poz vermeliydi.

HIZLA ARACA BİNDİ


​Yayınlanan videodaysa Melania'nın eşinden uzak durduğu ve Trump'ın uzattığı elini tutmayı reddederek hızla araca doğru ilerlediği, bir anda yalnız kalan Trump'ın ise durup basın mensuplarına el salladığı görülüyor.

DAHA ÖNCE DE YAPTI


Melania Trump daha önce de Roma ve İsrail gezileri sırasında eşine zor anlar yaşatmıştı.

First Lady'den ayrılık iddialarını güçlendirecek hamle!First Lady'den ayrılık iddialarını güçlendirecek hamle!


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Güney Kıbrıs'ta seçimin galibi Anastasiadis

Güney Kıbrıs'ta seçimin galibi Anastasiadis
Tayvan'da 6.1 büyüklüğünde deprem

Tayvan'da 6.1 büyüklüğünde deprem
Comcast müşterisi olmayan kadına fatura çıkardı

Comcast müşterisi olmayan kadına fatura çıkardı
Tayvan’da 5,1 büyüklüğünde deprem

Tayvan’da 5,1 büyüklüğünde deprem
Facebook'ta başkasının fotoğrafını profil resmi yapmak İtalya'da suç

Facebook'ta başkasının fotoğrafını profil resmi yapmak İtalya'da suç
Kazakistan'da bir erkek, kadın güzellik yarışmasında finale kaldı

Kazakistan'da bir erkek, kadın güzellik yarışmasında finale kaldı
İsrail askerleri Filistinlilere ait okulun bir kısmını yıktı

İsrail askerleri Filistinlilere ait okulun bir kısmını yıktı
Papa tüm dünyayı oruç tutmaya çağırdı

Papa tüm dünyayı oruç tutmaya çağırdı
Sibirya soğuğunda sokakta yoga yaptılar

Sibirya soğuğunda sokakta yoga yaptılar
Fas açıklarında, boğularak hayatını kaybeden 20 göçmenin bedenlerine ulaşıldı

Fas açıklarında, boğularak hayatını kaybeden 20 göçmenin bedenlerine ulaşıldı
Kuzey Kore nükleer parça temini için Berlin'deki büyükelçiliğini kullandı

Kuzey Kore nükleer parça temini için Berlin'deki büyükelçiliğini kullandı