First Lady Melania Trump yine sosyal medyayı salladı

HIZLA ARACA BİNDİ

DAHA ÖNCE DE YAPTI

First Lady'den ayrılık iddialarını güçlendirecek hamle!

Mine Bozkurt

Olay, ABD'nin Florida eyaletindeki Palm Beach Havalimanı'nda yaşandı.Trump ailesi, protokol gereği uçaktan çıktıktan sonra basın mensuplarının görüntü alabilmeleri için kısa süreli poz vermeliydi.​Yayınlanan videodaysa Melania'nın eşinden uzak durduğu ve Trump'ın uzattığı elini tutmayı reddederek hızla araca doğru ilerlediği, bir anda yalnız kalan Trump'ın ise durup basın mensuplarına el salladığı görülüyor.Melania Trump daha önce de Roma ve İsrail gezileri sırasında eşine zor anlar yaşatmıştı.