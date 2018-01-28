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Fırtına balık fiyatlarını katladı

Karadeniz'de balık sürülerinin Türkiye karasularına göre daha soğuk olan Rusya ve Gürcistan sahillerine yönelmesinin ardından bu kez de fırtına ve teknelerin denize açılamaması balık fiyatlarını etkiledi. Hamsi 12.5, istavrit 15 liradan satılırken, tezgahlarda nadir bulunan mezgitin kilosu ise 50 liraya kadar yükseldi

Fırtına balık fiyatlarını katladı
Fırtına nedeniyle teknelerin balık avı için denize açılamaması balık fiyatlarına da yansıdı. Bu durum hem satıcıyı hem de tüketiciyi olumsuz yönde etkiledi. Tezgahlarda balık çeşidinin ve miktarının az olmasından yakınan balıkçıklar bu yıl en kısır yerli balık sezonlarını yaşadıklarını söylüyor. Fırtına sonrası tezgahlarda pek bulunamayan mezgitin kilosunun da neredeyse iki katına çıkarak 50 lirayı bulduğu belirtildi.
 

HAMSİ SON DEMLERİNİ YAŞIYOR


Kötü bir balık sezonu geçirdiklerini ve avın az oluşu nedeniyle hamsi fiyatlarının yükseldiğini ifade eden balıkçı Serdar Korkmaz şunları söyledi: "Yerli hamsinin Türkiye karasularına göre daha soğuk olan Rusya ve Gürcistan sahillerine yönelmesinin ardından biz de Gürcistan'dan avlanıyorduk ama yeterli olmadı. Avın az olmasından dolayı hamsi pahalı satılıyor. Hamsinin son demleri artı. Gürcistan'dan haftada 1 ya da 2 kez hamsi geliyor o da yeterli olmuyor bu da vatandaşa yansıyor. Hamsi 12.5, istavrit 15 liradan satılırken mezgitin kilosu ise 50 liraya kadar çıkıyor. Bu sene kadar yerli balığın az olduğunu bilmiyorum"
 


FİYATLAR EL YAKIYOR


Tezgahlardaki fiyatların yüksek olduğundan yakınan vatandaşlar da, bu yıl doyasıya balık tüketemediklerini söyledi. Fiyatların el yaktığını dile getiren İbrahim Çalık, "Kış ve balığın sezonu olmasına rağmen bu fiyatlar çok yüksek. Geçen sene bu sezonda hamsiyi 5 liraya almıştım" dedi.


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