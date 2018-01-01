Fırtına nedeniyle 65 bin eve elektrik verilemiyor

FIRTINA HIZI 250 KİLOMETREYE ULAŞTI

EVLERİNDEN TAHLİYE EDİLDİLER

Mine Bozkurt

nden yapılan açıklamada, ülkenin batısındakibölgesinde fırtına dolayısıyla 40 bölgede olağanüstü durumun bir alt kademesi olanilan edildiği belirtildi.Sabah rüzgarın hızının saatte 250 kilometreye ulaştığı ifade edilen açıklamada, enerji nakil hatlarının olumsuz hava koşullarından etkilendiği ve 65 bin haneye elektrik verilemediği kaydedildi.France Info televizyon kanalının haberinde, şiddetli rüzgar nedeniyle bazı bölgelerde evlerin çatılarının uçtuğu, yaklaşık 60 kişinin evlerinden tahliye edildiği belirtildi.