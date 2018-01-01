Fırtına nedeniyle 65 bin eve elektrik verilemiyor

Fransa Meteoroloji Genel Müdürlüğü
nden yapılan açıklamada, ülkenin batısındaki Brötanya
bölgesinde fırtına dolayısıyla 40 bölgede olağanüstü durumun bir alt kademesi olan turuncu alarm
ilan edildiği belirtildi.
FIRTINA HIZI 250 KİLOMETREYE ULAŞTI
Sabah rüzgarın hızının saatte 250 kilometreye ulaştığı ifade edilen açıklamada, enerji nakil hatlarının olumsuz hava koşullarından etkilendiği ve 65 bin haneye elektrik verilemediği kaydedildi.
EVLERİNDEN TAHLİYE EDİLDİLER
France Info televizyon kanalının haberinde, şiddetli rüzgar nedeniyle bazı bölgelerde evlerin çatılarının uçtuğu, yaklaşık 60 kişinin evlerinden tahliye edildiği belirtildi.
Mine Bozkurt