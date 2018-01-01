Fırtına nedeniyle 65 bin eve elektrik verilemiyor

Fransa’da etkili fırtına ve kötü hava koşulları nedeniyle ülkedeki 40 bölgede turuncu alarma geçildiği, 65 bin haneye elektrik verilemediği bildirildi

Fırtına nedeniyle 65 bin eve elektrik verilemiyor
Fransa Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ülkenin batısındaki Brötanya bölgesinde fırtına dolayısıyla 40 bölgede olağanüstü durumun bir alt kademesi olan turuncu alarm ilan edildiği belirtildi.

FIRTINA HIZI 250 KİLOMETREYE ULAŞTI


Sabah rüzgarın hızının saatte 250 kilometreye ulaştığı ifade edilen açıklamada, enerji nakil hatlarının olumsuz hava koşullarından etkilendiği ve 65 bin haneye elektrik verilemediği kaydedildi.

EVLERİNDEN TAHLİYE EDİLDİLER


France Info televizyon kanalının haberinde, şiddetli rüzgar nedeniyle bazı bölgelerde evlerin çatılarının uçtuğu, yaklaşık 60 kişinin evlerinden tahliye edildiği belirtildi.
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