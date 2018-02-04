Fırtına nedeniyle İDO ve BUDO seferleri iptal edildi

Marmara'da iki gündür etkili olan fırtına, deniz ulaşımını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Fırtına nedeniyle İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi.
İptal edilen seferler şöyle:
İDO
:
07:45 Yenikapı – Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot
07:45 Yalova – Yenikapı Ferry Cat tipi hızlı feribot
07:50 Kadıkoy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
08:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü
BUDO
:
08:00 Bursa (Mudanya) – İstanbul Eminönü/Sirkeci)
08:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)
08:30 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Büyükçekmece)
09:00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09:00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09:00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09:00 Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas)
09:30 Armutlu (İhlas) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10:30 İstanbul (Büyükçekmece) – Bursa (Mudanya)
10:45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)
Can Hakman