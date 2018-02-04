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Fırtına nedeniyle İDO ve BUDO seferleri iptal edildi

Marmara'da etkili olan lodos deniz ulaşımını aksatıyor. Fırtına nedeniyle bugün yapılması planlanan birçok İDO ve BUDO seferleri iptal edildi

04 Şubat 2018, Pazar 09:02
Fırtına nedeniyle İDO ve BUDO seferleri iptal edildi
Marmara'da iki gündür etkili olan fırtına, deniz ulaşımını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Fırtına nedeniyle İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi.

İptal edilen seferler şöyle:

İDO:

07:45 Yenikapı – Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot

07:45 Yalova – Yenikapı Ferry Cat tipi hızlı feribot

07:50 Kadıkoy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

08:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü

 

BUDO:

08:00 Bursa (Mudanya) – İstanbul Eminönü/Sirkeci)

08:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)

08:30 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Büyükçekmece)

09:00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09:00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09:00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09:00 Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas)

09:30 Armutlu (İhlas) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10:30 İstanbul (Büyükçekmece) – Bursa (Mudanya)

10:45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)


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