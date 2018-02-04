Fırtına nedeniyle İDO ve BUDO seferleri iptal edildi

Can Hakman

Marmara'da iki gündür etkili olan fırtına, deniz ulaşımını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Fırtına nedeniyle İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi.İptal edilen seferler şöyle:07:45 Yenikapı – Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot07:45 Yalova – Yenikapı Ferry Cat tipi hızlı feribot07:50 Kadıkoy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü08:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü08:00 Bursa (Mudanya) – İstanbul Eminönü/Sirkeci)08:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)08:30 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Büyükçekmece)09:00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)09:00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)09:00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)09:00 Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas)09:30 Armutlu (İhlas) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)10:30 İstanbul (Büyükçekmece) – Bursa (Mudanya)10:45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)