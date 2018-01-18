Fırtına Türkiye'yi vurdu! (İzmir ve İstanbul'da fırtına)



EV VE İŞYERLERİNİ SU BASTI

KEMER DEVRİLDİ



DALGA BOYU 4 METREYİ BULDU

İzmir Kordon'da deniz taştı, hayat felç oldu



103 KİLOMETREYLE ESTİ, 11 AĞAÇ DEVRİLDİ



İSTANBUL'DA DA ETKİLİ OLDU

SİLİVRİ'DE AĞAÇLAR DEVRİLDİ

Adem Özdoğan

Dün geceden itibaren başlayan ve Türkiye genelinde etkisi olan fırtına ve yağışlı hava, sabah saatlerinden itibaren İstanbul ve İzmir'de etkisini arttırarak devam etti. İzmir'de sağanak yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar sular altında kalırken, Kordon'da deniz ve kara birleşti.İstanbul Boğazı kıyılarında ise lodos nedeniyle dalgaların sahile çarpmasıyla su seviyesi 3-4 metre yüksekliğe kadar çıktı.Olumsuz hava koşulları nedeniyle İDO'da tüm iç hat seferler iptal olurken, BUDO da bazı seferler iptal edildi.İzmir’in en prestijli yerlerinden Alsancak Gündoğdu Meydanı’nda yağmur ve fırtına nedeniyle denizin yükselmesi sonucu sular cadde ve sokakları göle çevirdi, ev ve işyerlerini bastı. Kordon’da çoğu kafeterya ve restoran olan mekanların sahipleri ellerinde süpürgelerle suları tahliye etmeye çalıştı. Ancak, başarılı olmadı. Pantolonlarını dizlerine kadar sıyıranlar, çaresizliklerini “Görüyorsunuz halimizi değil mi? Para kazandığımız yer mahvoldu. Ne olur yardım edin” dedi.İzmir'de Konak Belediyesi'nin yılbaşı kutlamaları çerçevesinde yaptığı süslemelerden olan Alsancak'taki Şevket Özçelik Sokak'ta bulunan ışıklı kemer, şiddetli rüzgâr nedeniyle gece saatlerinde devrildi. Gazi İlköğretim Okulu’nun köşesinde bulunan ve gündüz saatlerinde binlerce kişinin geçtiği sokaktaki kemerin gece devrilmesi olası bir faciayı önledi. Konak Belediyesi zabıta ekipleri, kemerin etrafına güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.İzmir'de çok sayıda itfaiye ve AKS aracı olmasına rağmen sel sularıyla mücadelede etkili olamadı. Deniz ile kara birleşirken dalga boyu 4 metreyi buldu.Şiddetli rüzgârdan deniz ulaşımı da etkilendi. İZDENİZ olumsuz hava şartları nedeniyle seferlerin iptal edildiği duyurdu. İZDENİZden yapılan açıklamada Sayın yolcularımız, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle tüm yolcu ve araba vapuru seferleri geçici süre iptal edilmiştir" denildi.İzmir’de rüzgârın şiddeti de 103.3 kilometreye kadar ulaştı. Sahil kesiminde daha yoğun hissedilen şiddetli lodos nedeniyle 11 ağaç devrildi.İzmir'in yanı sıra İstanbul’da dün akşam saatlerinden sabaha kadar şiddetli rüzgar etkili oldu. Denizde dev dalgalar oluştu. İstanbul Boğazı kıyılarında dalgaların sahile çarpmasıyla su seviyesi 3-4 metre yüksekliğe kadar çıktı.Hava ve deniz seferlerinde aksamalar yaşandı.Silivri'de lodos ve yağmur etkili olurken, sahilde 2 metreye ulaşan dalgalar oluştu, ağaçlar devrildi. İlçede gece saatlerinde yoğun olarak hissedilen lodos sabah saatlerinde yağışla birlikte etkisini artırdı. Sahilde boyu 2 metreyi bulan dalgalar oluştu, yağış ve lodos nedeniyle bazı teknelerin güverteleri su aldı.Vatandaşlar yağıştan korunmak için durak ve apartman gibi kapalı alanları tercih ederken, bazıları da şemsiyelerle korunmaya çalıştı.