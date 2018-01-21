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Fırtınanın yıktığı balık kafesinden 20 ton levrek kaçtı

Ege Denizi’nde etkili olan fırtına nedeniyle sürüklenen balık kafesinin yırtılması sonucu 20 ton levrek kaçtı. Vatandaşlar, kafeslerden kaçan balıkları olta ile yakalamak için sahile akın etti

Fırtınanın yıktığı balık kafesinden 20 ton levrek kaçtı
Küçükbahçe Mahallesi açıklarında bulunan bir balık çiftliğinde levreklerin bulunduğu kafes, fırtınanın etkisiyle sürüklendi. 
 
Daha sonra yırtılan kafeste bulunan yaklaşık 20 ton levrek, Küçükbahçe sahiline yöneldi.

VATANDAŞLAR SAHİLE AKIN ETTİ


Vatandaşlar, kafeslerden kaçan balıkları olta ile yakalamak için sahile akın etti. Kovalar dolusu balık tutan vatandaşlar, avladıkları levreklerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Balıkçı Hasan Alkış, "Levrek, Karaburun’un ganimeti. Her fırtınada balık çiftliklerinin zarar görmesiyle vatandaşlar bol bol balık tutar." diye konuştu.



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