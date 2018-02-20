Firuze Gamze Aksu Survivor'a neden veda etti? (Firuze Gamze Aksu kimdir?)

GAMZE ADAYA ERKEN VEDA ETTİ



GAMZA AKSU BÖYLE FENALAŞTI

GAMZE AKSU'YU TANIYALIM...

GAMZE AKSU KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA

GAMZE AKSU BOYU KAÇ, KAÇ KİLO

FİRUZE GAMZE AKSU INSTAGRAM HESABI VAR MI?

Survivor Gönüllüler Firuze Gamze Aksu kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

RECEP İVEDİK 4'TE SURVİVOR'DA YARIŞMIŞTI

Gizem Yetil

Suvivor adasına veda eden'nun adaya neden veda ettiği merak ediliyor.'detakımında kısa süre de olsa ter döken yarışmacıilginç hikayesiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.Survivor Gönüllüler takımında bugün bir şok yaşandı. Dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler takımından Marcus, adaya veda etti. Acun Ilıcalı elenen ismi açıklamadan önce Gamze Aksu'nun da rahatsızlığından dolayı yarışmaya devam edemeyeceğini açıkladı.Acun Ilıcalı, Gamze Aksu'nun Survivor'a devam edemeyeceğini böyle duyurdu.nin ulaştığı bilgilere göre Gamze Aksu'nun bünyesi ada şartlarını kaldıramadı. Önce üşüttü, ardından durumu ağırlaştı. Hastaneye kaldırılan Aksu birkaç gün doktor gözetimi altında tutuldu. Doktoru Gamze Aksu'nun yarışmaya devam edemeyeceği kararını verdi.Adadaki hava şartları nedeniyle hastalanan Gamze Aksu, ödül oyunu sonrası adada fenalaştı. Takım arkadaşları Gamze için böyle seferber olmuştu.Survivor hayranları ise genç yarışmacının kimliğini merak etti. Instagram hesabında da bir hayli iddialı fotoğrafları olan genç yarışmacıyı yakından tanıyalım. Bakalım survivor adasında nasıl bir performans sergileyecek... İşte Firuze Gamze Aksu'nun biyografisi...1988 yılında dünyaya gelen3 yaşındayken artistik jimnastiğe başladı. Tam 14 yıl bu sporu devam ettiren Aksu, daha sonra kule atlama sporu yapmaya başlamıştır. Modern Dans Bölümü’ne giren güzel oyuncu, sakatlanma yaşayınca Opera Bölümü’ne yatay geçiş yaptı. Sonrasında İzmir’de Paprika Grubu’nu kuran Gamze Aksu, uzun süre şarkı söylemiştir. Paprika ile İzmir’de, İstanbul’da ve sahil bölgelerinde konserler vermiştir.Genç dinamik ve güzel oyuncu Gamze Aksu, 1,72 boyunda ve 57 Kg ağırlığındadır.30 yaşındaki dinamik yarışmacının Instagram hesabında birbirinden iddialı pozlarıyla dikkat çekiyor. Yarışmacının 2.069 takipçisi bulunmaktadır.Survivor izleyicileri Firuze Gamze Aksu kimdir diye soruyor fakat biz Aksu'yu Recep İvedik 4 filminden tanıyoruz. Bilindiği üzere Recep İvedik 4 filminde Survivor yarışması konu alınmıştı. Gamze Aksu'da rol icabı adada mücadele ediyordu.