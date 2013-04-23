Otomotiv dünyası tam bir değişim döneminin başında bulunuyor. Fosil yakıtların her geçen gün azaldığı günümüzde alternatif yakıtlara yönelen otomotiv üreticilerinin sayısı hiç az değil. Alternatif yakıtlarda en öne çıkan ise hiç kuşkusuz 'elektrik'... Elektrikli otomobillerdeyse iki farklı yol izleniyor.

Bazı üreticiler tek yakıtı elektrik olan ve bu elektriği pillerde depolayan otomobiller üretirken, bazı üreticilerse piller bittiğinde aracın yolda kalmaması için pilleri içten yanmalı bir jeneratörle şarj eden sistemleri tercih ediyor. Bugünkü test konuğumuz Fisker Karma modeli de bu ikinci yolu tercih eden bir otomobil. Ama o premium sportif otomobiller arasında bunu ilk uygulayan...

CHIP Online yayın yönetmeni Cenk Tarhan ve CHIP dergisi yayın yönetmeni Mahmut Karslıoğlu tarafından gerçekleştirilen yol testinin videosunu buradan izleyebilir, arabam.com'dan Tulu Darıcan'ın araç hakkındaki yorumlarını ise yazımızın devamında okuyabilirsiniz.

Genel tasarım

Fisker, Karma modelini yaratırken dersine iyi çalışmış. Zaten Fisker firmasının kurucusu ve sahibi Henrik Fisker, Aston Martin markasının eski tasarımcısı. Tasarım anlamında ön tampon boyunca uzayan ızgara grubu otomobile bir o kadar korkutucu ancak aynı zamanda bir o kadar da dinamik bir hava katmayı başarmış. Bi-Xenon far grubu ve Led gündüz farlarıyla bu ihtişamlı görsel tamamlanırken yuvarlak ve keskin hatların kullanıldığı alüminyum gövde çok iyi betimlenmiş. 4996 mm uzunluğa sahip Fisker Karma devasa boyutlarıyla ilk görüşte dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Bunun yanı sıra 1984 mm genişliğe, 1334 mm yüksekliğe ve 3160 mm aks mesafesine sahip.

İç mekân tasarımı

Karma'nın iç mekân tasarımı da alışılmışın dışında. Öncelikle otomobilin 4 kişilik olduğunu belirtmeliyiz. Orta konsolun devamı niteliğindeki kısım arka koltuklara kadar uzanıyor ve yolcular için bir kol dayama ünitesi olarak görev yapıyor. Arka sırada bu orta bölümün üzerinde bardaklıklar, cam kumandaları ve koltuk ısıtma sisteminin kontrolleri bulunuyor. Asıl sıra dışı parçalarsa önde oturanlara sunulmuş. Öncelikle araçta bildiğimiz bir vites kolu bulunmuyor. Zaten araçta bildiğimiz bir şanzıman da yok. Vites; üzerinde P – R – N ve D konumları bulunan elması andıran bir parça ile değiştirilebiliyor.

Orta konsolun en altında devasa büyüklükte bir ekran bulunuyor. Bu ekran sayesinde aracın tüketim durumunu vs gibi bilgilere ulaşıyorsunuz. Ayrıca alışılmışın dışında klima, ESP, koltuk ısıtma gibi sistemleri de bu ekrandan kontrol edebiliyorsunuz. Çevreci bir otomobil olan Karma'nın iç mekânı yaratılırken geri dönüşümlü malzemeler kullanılmış. Firmanın iddiasına göre iç mekânda kullanılan ahşap kaplamalar yanan ağaçlardan elde edilmiş, döşemelerdeki deri ve kumaş ise hayvanlar yerine yapay tekstil malzemelerinden yapılmış.

Motor (lar)

Fisker Karma'da 2x150 KW gücünde yani toplamda 403 hp güce sahip olan 2 adet elektrik motoru bulunuyor. Bu motorlar 1330 Nm torka sahip. Doğru okudunuz tam 1330Nm. 20 kWh kapasiteli pile sahip araç kullanıcıya 2 sürüş modu seçeneği sunuyor. Bunlardan ilki "Stealth Mode". Bu modda araç sadece batarya ile yol alıyor. Stealth seçeneğinde araç 0-100 Km/s hızlanmasını 7.9 saniyede tamamlarken maksimum 153 Km/s'lik bir hız değerine sahip. Bu modda size sunulan menzin ise 80 Km ile sınırlı. İkinci sürüş modu ise "Sport Mode" . Bu modda aracın önünde bulunan 2.0 litre hacmindeki General Motors'tan alınan turbo destekli benzinli motor devreye girerek elektrik üretmekte ve ürettiğini direkt olarak elektrikli motorlara gönderiyor.

Fisker Karma bu konumdayken 0-100 Km/s hızlanmasını 5.9 saniyede tamamlarken maksimum 200 Km/s'lik bır hız değerine ulaşabiliyor. Bu modda kullanım menziliniz ise 400 Km olarak açıklanıyor. Benzinli motor pillerdeki elektrik bittiğinde de devreye giriyor ve bu kez pilleri şarj edip aracın yolda kalmasını engelliyor. Karma tam bir çevreci. Aracın tavanında güneş panelleri bulunuyor. Bu paneller güneşli bir günde saatte yarım kw kadar elektrik üretebiliyor. Ancak bu üretilen güç aracın sürüşte kullandığı piller yerine klasik aküsüne yollanıyor. Amaç ise klima vs gibi sürüş sistemleri tarafından tüketilen enerjiye destek olmak. Karma'nın pilleri standart prizlerden şarj edilebiliyor.

Yol tutuş ve konfor

Fisker Karma, bulunduğu sınıfın hakkını veren bir konfora sahip. Dört tekerlekte bağımsız süspansiyona sahip otomobil darbeleri emme konusunda başarısıyla öne çıkıyor. Ancak bu konfor sebebiyle virajlarda bir miktar yana yattığını belirtmeliyiz. Yol tutuş anlamında Karma sorunsuz. Özellikle ağırlık yaratan piller sağ ve sol koltukların arasına; aracın tabanına yerleştirilmiş. Bu sayede piller yüzünden aracın sürüş dinamiklerinin bozulması engellenmiş. Viraj çıkışlarında gaza fazla bassanız bile aracın arkasının çok az kaydığını söylemeliyim. Kısacası Fisker Karma drift atacağınız bir güç canavarı değil. O sakin kullanımı olan spor ve lüks bir araç. ESP sistemi olumsuz bir durumda küçük bir Titanic'i andıran aracın güvenli olarak ilerlemesini sağlıyor.

Son yorumlar

Çevreci otomobiller sıkıcı ve yavaş mı olmalı? Fisker Karma bu soruya 'HAYIR' cevabı vermenizi sağlayacak bir model. Yüksek torkunu özel lastikleri ile başarıyla yere aktaran Karma için yavaş demek imkânsız. Özellikle yüksek torkun etkisiyle hızlanmalarda koltuğa gömülmek mümkün. Karma'nın tasarımı da sıra dışı... Uzun ön bölüm sedan modeller yerine süper spor otomobilleri andırıyor. Arka kısımsa kısa ama şık. Araç elektrikli olduğundan şehir içinde çok sessiz... Bu durum özellikle yayalar için tehlike arz edebileceğinden Fisker uzmanları Karma'ya onu eşsiz kılacak bir özellik eklemişler.

Araç yapay bir sese sahip. Çalıştırma butonuna basar basmaz devreye giren bu ses bilimkurgu filmlerinden fırlamış gibi. Kapalı otoparklarda bu sesi duyup tepki vermeyecek kişinin olduğunu düşünmüyoruz. Aracın iç mekânı yeterli kalitede ve tatminkar genişlikte. Geleceğe ait çizgiler iç mekânda da sürüyor. Büyük ekran otomobilin kontrolünün merkezini oluşturuyor. Bu kadar önemli bir parça keşke kapasitif olsaydı.

Peki, Fisker Karma'nın ekonomisine gelirsek. Karma, 195 bin Euro'dan başlayan bir fiyat etiketine sahip. 100 km'deyse (şarjı full) 2.1 litre yakıt tüketiyor. En önemli ekonomi kriteriyse 5 yıl boyunca hiçbir periyodik bakım giderinin olmaması. Sadece ömrü dolan parçalar (fren balatası vs) için servis ziyareti yapmak gerekiyor. İçten yanmalı motorunun hacminin de rakiplerine göre düşük olması sebebiyle yıllık Motorlu Taşıtlar Vergisi düşük. Tüm bunlara karşın Karma herkesin ulaşabileceği bir otomobil değil. Ama premium spor sedan arayanlar Fisker Karma'yı mutlaka incelemeliler.

Teknik özellikler tablosu

Motor Elektrik Motorları: 2 x 150 kW Jenaratör motor: 2 litre turbo ecotec Maksimum Güç 403 Hp Maksimum Tork 1330 Nm Performans 0-100 km/s Hızlanma 7,9 saniye Stealth Mode (Sadece Batarya) 5.9 saniye Sport Mode (Sadece Jeneratör) Maksimum Hız: 153 Km/s Stealth Mode (Sadece Batarya) 200 km/s Sport Mode (Sadece Jeneratör) Frenler Ön Elektro-hidrolik destekli dört tekerde disk Arka Elektro-hidrolik destekli dört tekerde disk Yakıt Türü Elektrikli Sport Mode (Sadece Jeneratör) 400 km Stealth Mode (Sadece Batarya) 80 km Boyutlar Uzunluk 4996 mm Genişlik 1984 mm Yükseklik 1334 mm Dingil Mesafesi 3160 mm Bagaj Hacmi 195 lt Yakıt Depo Kapasitesi 36 lt Boş Ağırlık 2404 kg Lastik Boyutu: Ön/arka P255 - 35R22 / P285 - 35R22

Kaynak: CHIP Online