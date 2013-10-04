'Fışkiye'yi kim kırdı?'
Posta gazetesi yazarı Mesut Yar'ın sunduğu Burada Laf Çok programına Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan katıldı. Eğlenceli geçen programda Mesut Yar, konuklarından canlı yayında birbirlerine twit atmalarını istedi. Ahmet Hakan, "Sıkıldım senden şampiyon", Melih Gökçek ise "Twit alemi Ahmet'i sizce kaç sefer öptüm" twitlerini yazdı
Gerçek dünyada pek anlaşamayan, sanal dünyada hiç anlaşamayan ünlü ikili Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve ünlü Gazeteci Ahmet Hakan, CNN Türk ekranlarında yayınlanan usta televizyoncu Mesut Yar'ın sunduğu Burada Laf Çok programına katıldı.
Eğlenceli programın satır başları şöyle;
'Fışkiye'yi kim kırdı?'
Melih Gökçek, günlerce Twitter'da konuşulan "Fışkiye'yi kim kırdı" sorusuna da cevap verdi. Gökçek, "İlk defa burada söylüyorum, kamera görüntülerine baktım sakallı birisi kırmış, Ahmet Hakan 'a benziyor" dedi.
Ahmet Hakan, Gökçek'in bu sözlerine " Ben o tarihte Ankara'da değildim, şahitlerim de var" dedi.
"ESKİ BİR HUKUĞUMUZ VAR"
Ahmet Hakan" 23 senedir tanıyorum Melih Başganı, Ben bir gazetede çalışıyordum. Melih Gökçek Ankara Büyükşehir Belediyesi başganı değildi, adaydı. Gazeteyi aradı, "Beni haber
yapmıyorsunuz ama seçimi ben kazanacağım" dedi.
"AHMET BANA OY VERİR"
Gökçek, " Ahmet, Ankara'da olsa kesin bana oy verirdi" dedi. Ahmet Hakan, Melih Gökçek'in Twitter'daki twitlerindeki imla hatalarına sözü getirerek, "Başkan -de -da'ları bir ayırabilse mükemmel olacak. Türk imlası isyanda" dedi.
GÖKÇEK'TEN AHMET HAKAN'A 2 HEDİYE
Melih Gökçek, Ahmet Hakan'a 2 hediye verdi. Gökçek, Ahmet Hakan'ın ilkokul fotoğrafını ve beyaz çorap hediye etti. Çünkü Ahmet Hakan uzun süre twitter üzerinden beyaz çorap esprisi yapmıştı.
"INSTAGRAM'A SAKIN BULUŞMA"
Melih Gökçek, zamanı olmadığı için Facebook'a girmediğini söyledi. Gökçek'in bu sözleri üzerine Ahmet Hakan, "Başkan Instagram'a sakın buluşma" dedi.
CANLI YAYINDA BİRBİRLERİNE 'TWİT' ATTILAR
Mesut Yar, iki konuğundan canlı yayında birbirlerine twit atmalarını istedi. Ahmet Hakan, "Sıkıldım senden şampiyon" tweetini atarken Melih Gökçek, "Twit alemi Ahmet'i sizce kaç sefer öptüm" twitini yazdı
ARTIK EVLENMEN LAZIM AHMET!
Programda Ahmet Hakan'ın bekarlığına da dikkat çeken Gökçek, "Artık evlenmen gerek Hakan" diyerek gülmesi üzerine, Ahmet Hakan "Özel yaşamdan bahsetmeyelim" yanıtını verdi.
Yılın buluşmasına tweet yağdı
Ekrem OK ?@OkEkrem
CNN Türk'de Ahmet Hakan ile Melih Gökçek'i izleyin harika bir program :)
Melih gökçek ile Ahmet hakan bir araya gelince cem yılmazın gösterisini aratmaz. #sosyalderbiburadalafcokta
An itibariyle Ahmet Hakan Melih Gökçek izliyorum Cnn'de.
Tuncay MUTLU T.C. ?@tuncaymutlu10
Beklenen buluşma nihayet gerçekleşti : Ahmet Hakan - Melih Gökçek / cnntürk de :))
Ceyda Uçman ?@ceydaucman
Bu gece televizyon ne kadar keyifli ne seyredeceğimi şaşırdım su an favorim CNN Türk Melih Gökçek ve Ahmet Hakan ...
mine ucgun ? ?@mineucgun
Melih Gökçek Ahmet Hakan'a 3 çift beyaz çorap getirmiş canlı yayında veriyor. Haykırdım resmen. :)
halit pulat ?@hhalitpulat
Cnntürkte yılın derbisi ahmet hakan melih gökçek ahmet hakan kontra atak oynuyo @buradalafcok @mesutyar
Hülya Melis Yıldız ? ?@hmelisyildiz
Ahmet Hakan vs Melih Gökçek ! Tam anlamıyla Sosyal Derbi! Çok da keyifli,izleyin tavsiye ederim... :)))
abdülkadir akpınar ?@allerjik18
MELİH GÖKÇEK -AHMET HAKAN cnn de şu an.izlemeye değer çok keyifli...
S@lih ?@Salihk28
CNNTÜRK diyorum, @mesutyar diyorum, Ahmet Hakan diyorum, Melih Gökçek diyorum, sonra izledikçe gülüyorum ::)))
Volkan Çeliktürk ?@volkancturk 34 sn
An itibariyle Ahmet Hakan ve Melih Gökçek CNN Türkte yanyana konuşuyorlar:)
Mehmet Coşkundeniz ?
@Askdoktoru
Fiskiyeyi ahmet hakan kirmis :)))))
@mesutyar