Gerçek dünyada pek anlaşamayan, sanal dünyada hiç anlaşamayan ünlü ikili Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve ünlü Gazeteci Ahmet Hakan, CNN Türk ekranlarında yayınlanan usta televizyoncu Mesut Yar'ın sunduğu Burada Laf Çok programına katıldı.

Eğlenceli programın satır başları şöyle;

'Fışkiye'yi kim kırdı?'

Melih Gökçek, günlerce Twitter'da konuşulan "Fışkiye'yi kim kırdı" sorusuna da cevap verdi. Gökçek, "İlk defa burada söylüyorum, kamera görüntülerine baktım sakallı birisi kırmış, Ahmet Hakan 'a benziyor" dedi.



Ahmet Hakan, Gökçek'in bu sözlerine " Ben o tarihte Ankara'da değildim, şahitlerim de var" dedi.



"ESKİ BİR HUKUĞUMUZ VAR"



Ahmet Hakan" 23 senedir tanıyorum Melih Başganı, Ben bir gazetede çalışıyordum. Melih Gökçek Ankara Büyükşehir Belediyesi başganı değildi, adaydı. Gazeteyi aradı, "Beni haber

yapmıyorsunuz ama seçimi ben kazanacağım" dedi.



"AHMET BANA OY VERİR"



Gökçek, " Ahmet, Ankara'da olsa kesin bana oy verirdi" dedi. Ahmet Hakan, Melih Gökçek'in Twitter'daki twitlerindeki imla hatalarına sözü getirerek, "Başkan -de -da'ları bir ayırabilse mükemmel olacak. Türk imlası isyanda" dedi.



GÖKÇEK'TEN AHMET HAKAN'A 2 HEDİYE

Melih Gökçek, Ahmet Hakan'a 2 hediye verdi. Gökçek, Ahmet Hakan'ın ilkokul fotoğrafını ve beyaz çorap hediye etti. Çünkü Ahmet Hakan uzun süre twitter üzerinden beyaz çorap esprisi yapmıştı.

"INSTAGRAM'A SAKIN BULUŞMA"

Melih Gökçek, zamanı olmadığı için Facebook'a girmediğini söyledi. Gökçek'in bu sözleri üzerine Ahmet Hakan, "Başkan Instagram'a sakın buluşma" dedi.

CANLI YAYINDA BİRBİRLERİNE 'TWİT' ATTILAR



Mesut Yar, iki konuğundan canlı yayında birbirlerine twit atmalarını istedi. Ahmet Hakan, "Sıkıldım senden şampiyon" tweetini atarken Melih Gökçek, "Twit alemi Ahmet'i sizce kaç sefer öptüm" twitini yazdı



ARTIK EVLENMEN LAZIM AHMET!



Programda Ahmet Hakan'ın bekarlığına da dikkat çeken Gökçek, "Artık evlenmen gerek Hakan" diyerek gülmesi üzerine, Ahmet Hakan "Özel yaşamdan bahsetmeyelim" yanıtını verdi.



Yılın buluşmasına tweet yağdı