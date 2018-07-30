Fıstıklı kadayıf güzeli

Pişirme süresi: 10 dk

Hazırlama süresi: 30 dk

Kaç kişilik: 10 kişilik

MALZEMELER:

250 gr taze kadayıf

1 su bardağı toz antep fıstığı

100 grm Tereyaği

Yarım çay bardağı ayçiçek yağı

Kreması İçin;

1 paket krem şanti

Yarım su bardağı süt

Üzeri için;

File antep fıstığı

Kaymak (dondurma)

Şerbeti İçin;

1/5 su bardağı toz şeker

1 su bardağı su

Hazırlanışı:

1/5 du bardağı toz şeker ile 1 su bardağı suyu bir tencereye koyup orta hararetli ateşe koyup kaynamaya başlayınca altını kapatıp soğuması için bir kenara alalım.

Krem şantiyi de hazırlayıp dolapta bekletelim.

Kadayıfları bir bıçak ile olabildiğince minik minik kesip yapışmaz tabanlı bir tencerede sıvı yağ ve tereyağı ile rengi dönene kadar kavuralım. Rengi dönmeye başladıktan sonra altını kapatıp geniş bir kaseye alalım ve ilk sıcağı çıktıktan sonra üzerine toz fıstık ve şerbetini ilave edip güzelce karıştıralım. Malzemeleri birbirleri ile iyice özleşen kadayıfımızı dilediğimiz bir kalıp yada veya kase yardımı ile şekil vereceğiz (kolay çevirmek için streç film kullanabilirsiniz) bunun için kalıbımızın yarısına kadar kadayıf koyup bir kaşık yardımı ile hafifçe bastırıp düzlüyoruz,üzerine biraz krem şanti sıkıp tekrar üzerine kadayıf koyuyoruz . Bu işlem bittikten sonra üzerine dilerseniz file fıstık ile süsleyip dondurma veya kaymak eşliğinde servis edebilirsiniz . Afiyet