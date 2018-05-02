Fitch: Kaldıraçlı kredilendirme rehberindeki değişim kaldıraçlı satın alma hacmini kaldıramayabilir

Can Hakman

Fitch tarafından yapılan açıklamada kaldıraçlı satın almalarda 2018 yılının başından bu yana 6.4 kat artış gözlendiği ve kaldıraç oranı 6.0 kattan fazla olan kredilerin aynı zaman diliminde, bir önceki yılın oranı yüzde 64’ten yüzde 68’e çıktığı belirtildi.DHA