Esnaf İş Dünyası Otomobil Perakende Günleri Sigorta Bilim & Teknoloji Emlak Para Durumu Yerel Zincirler Buluşuyor Kentler Zirvesi

Fitch: Kaldıraçlı kredilendirme rehberindeki değişim kaldıraçlı satın alma hacmini kaldıramayabilir

Uluslararası kredilendirme kuruluşu Fitch, ABD kuruluşlar arası Kaldıraçlı Kredilendirme Rehberi’nde yapılan fiyat indirme kararının kaldıraçlı satın almalarda görülen artış için bir katalizör olamayacağını duyurdu

Fitch: Kaldıraçlı kredilendirme rehberindeki değişim kaldıraçlı satın alma hacmini kaldıramayabilir
Fitch tarafından yapılan açıklamada kaldıraçlı satın almalarda 2018 yılının başından bu yana 6.4 kat artış gözlendiği ve kaldıraç oranı 6.0 kattan fazla olan kredilerin aynı zaman diliminde, bir önceki yılın oranı yüzde 64’ten yüzde 68’e çıktığı belirtildi.

DHA


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Parayla vatandaşlık veren ülkeler

Parayla vatandaşlık veren ülkeler
Başbakan Yıldırım'dan muhalefete eleştiri

Başbakan Yıldırım'dan muhalefete eleştiri
Facebook'a göre kredi

Facebook'a göre kredi
Köprü ve otoyollardan 900 milyon liralık kaçak geçişe de af

Köprü ve otoyollardan 900 milyon liralık kaçak geçişe de af
Emekliye hem ikramiye hem zam!

Emekliye hem ikramiye hem zam!
Kamu yönetimi yeniden şekillendi

Kamu yönetimi yeniden şekillendi
Son dakika! Tapu harcında oran düştü; rakı, cin ve votkada vergi arttı

Son dakika! Tapu harcında oran düştü; rakı, cin ve votkada vergi arttı
Apple hisseleri rekor kırdı

Apple hisseleri rekor kırdı
Beymen halka arzdan vazgeçti

Beymen halka arzdan vazgeçti
Kurtulmuş: Turizmde 2018'in ilk üç ayında bütün yılların rekorunu kırdık

Kurtulmuş: Turizmde 2018'in ilk üç ayında bütün yılların rekorunu kırdık
'Çin ve Türkiye ortaklığı giderek artacak'

'Çin ve Türkiye ortaklığı giderek artacak'