Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings Türkiye’de yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi. Fitch Tükiye’deki hükümet karşıtı protestoların mevcut hali ile BBB- notuna tehdit olmadığını belirtti. Fitch yaşanan huzursuzluğun mevcut not yapısı içinde tolere edilebilecek düzeyde olduğunu ve bu durumun mevcut ekonomik durum üzerinde düşük etkide bulunduğunu söyledi.



Fitch’in açıklamasında Türkiye ekonomisinin güçlü yönleri şöyle sıralandı:



“Türkiye ekonomisi iyi performans sergiliyor. Enflasyon iniyor ve 2012’de işsizlik yüzde 9,2 ile son 7 yılın en düşük seviyesine geldi. Bununla birlikte cari işlemler açığı ve kısa vadeli borçlarda Euro Bölgesi krizinde Türkiye dayanıklılık sergiledi. Küresel düzeyde yüksek likidite bulunması da cari açığın finansmanını kolaylaştırıldı.”

OLUMSUZ ORTAM UZUN SÜRERSE NOTA BASKI YAPABİLİR

Fitch yine de pek çok şeyin otoritelerin protestoculara nasıl karşılık vereceğine bağlı olduğunun altını çizdi. Fitch’in açıklammasında “Durum gereği gibi ele alınmazsa bunun ekonomi üzerindeki etkileri ters olabilir. Israrcı bir siyasi ve sosyal huzursuluk turizmi olumsuz etkileyebilir. Kısa vadeli sermaye akışı olumsuz etkilenebilir, enflasyon yukarı çıkabilir ve ekonomik büyümeye hasar verebilir. Daha uzun vadede doğrudan sermaye çekme çabaları sonuçsuz kalabilir. Gelişmeler bu yönde olur ve ekonomi üzerinde olumsuz etkiler görülmeye başlarsa bu huzursuzluk o zaman kredi notu üstünde baskı yapabilir” denildi.

FİTCH NOTU KASIM 2012'DE ARTIRMIŞTI



Fitch Ratings, Türkiye'nin notunu en son 5 Kasım 2012'de artırmıştı. Fitch, Türkiye'nin notunu BB+'dan BBB-'ye yükseltirken yabancı para cinsinden notunu yatırım yapılabilir düzeye yükseltmiş oldu.

Fitch not artırımının gerekçesi olarak ılımlı ve azalan bir kamu borç yükünü, güçlü bankacılık sistemini, olumlu orta vadeli büyüme beklentilerini göstermişti. Fitch o dönem Türkiye'yi görece varlıklı ve çeşitlilik sahibi bir ekonomi olarak görmüş ısa vadeli makro finansal risklerdeki rahatlamanın bileşiminin not artırımında etkili olduğunu açıklamıştı.







