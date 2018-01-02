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Fıtığa 'rot balans' ayarına uzmanlardan büyük tepki

Antalya'da rot balans ustası İbrahim Tetik (54), fıtık başlangıcı olan, bel ve sırt ağrısı çeken vatandaşlara kendi yaptığı aletiyle şifa olduğunu iddia ediyor. Uzmanlar ise buna büyük tepki göstererek "Ağrı içinde kıvranırken doktora gitmek yerine hiçbir bilimsel temele dayanmayan bu yöntemlere başvurmayın" açıklamasında bulundu

Fıtığa 'rot balans' ayarına uzmanlardan büyük tepki
Toplumda en sık rastlanan hastalıklardan biri olan bel fıtığı, dayanılmaz ağrıları ve hareketi kısıtlaması ile kişinin gündelik yaşamını zora sokuyor. Hal böyle olunca da bu rahatsızlığı yaşayan pek çok kişi çeşitli tedavi yöntemlerine başvuruyor. Antalya'da da bir rot balans ustası tedavisi son derece önemli olan bu rahatsızlığı akıllara durgunluk veren bir yöntemle tedavi ettiğini iddia ediyor.

Dükkanında önce arabaların rot ayarlarını yapan İbrahim Tetik, gelen hastaları ise kendi yaptığı alete yatırıp baş aşağı sallandırıyor, bellerinden de asılıyor. 15 dakikalık bir işlemin ardından iddiaya göre dükkanına yürüyerek zor giren vatandaşların çıkışta yürümesi düzeliyor, hatta hastalar koşuyor ve zıplayabiliyor.

UZMANLAR TEPKİ GÖSTERDİ: BİLİMSEL HİÇBİR TEMELİ YOK

Bel fıtığı hastalığının çok hassas olduğunu belirten uzmanlar "İnsanların büyük bir kısmı hastalıkları konusunda maalesef yeterli bilince sahip değil. Ağrı içinde kıvranırken doktora gitmek yerine hiçbir bilimsel temele dayanmayan birtakım yöntemlere başvuruyorlar" diye açıklama yaparak bu şekilde uygulamaların yanlış olduğunu belirtti.


 

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