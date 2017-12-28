Fitness bilekliklerinin yerine geçen akıllı saat

Haber Merkezi

Akıllı saat pazarı her geçen gün biraz daha büyüyor. Pazarın önemli oyuncularından olan, yenimodeliyle önceliğini spor tutkunlarına verdi.Saatin şık ve kullanışlı bir tasarımı var. Metal daire çerçevenin üzerinde konumlandırılan bezel halka, uygulamalar arasında çok hızlı şekilde geçişler yapmanıza imkan sunuyor. Tizen işletim sistemi bulunan saat,veişletim sistemli akıllı cihazlarla çalışabiliyor. Tam performans almak için ise, güncel birtelefona sahip olmanız gerekli., çok iyi bir takipçi. Tüm gün boyunca yaptığınız aktiviteleri takip ederek raporlar tutuyor ve acil durumlarda sizi uyarıyor. Ayrıca ürün, yaptığınız spor türünü de saptayarak ona göre kayıtlarını tutmayı sürdürüyor. Koşu, yüzmek, yürüyüş ya da bisiklet. Hangisini yapıyorsanız ona göre kendini konumlandırıyor.