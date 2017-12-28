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Fitness bilekliklerinin yerine geçen akıllı saat

Fitness bilekliklerin yerine geçen ve özellikle spor tutkunlarını hedef alan Samsung Gear Sport’a yakından bakın

Fitness bilekliklerinin yerine geçen akıllı saat
Akıllı saat pazarı her geçen gün biraz daha büyüyor. Pazarın önemli oyuncularından olan Samsung, yeni Gear Sport modeliyle önceliğini spor tutkunlarına verdi.

Saatin şık ve kullanışlı bir tasarımı var. Metal daire çerçevenin üzerinde konumlandırılan bezel halka, uygulamalar arasında çok hızlı şekilde geçişler yapmanıza imkan sunuyor. Tizen işletim sistemi bulunan saat, Android ve iOS işletim sistemli akıllı cihazlarla çalışabiliyor. Tam performans almak için ise, güncel bir Samsung telefona sahip olmanız gerekli.

Gear Sport, çok iyi bir takipçi. Tüm gün boyunca yaptığınız aktiviteleri takip ederek raporlar tutuyor ve acil durumlarda sizi uyarıyor. Ayrıca ürün, yaptığınız spor türünü de saptayarak ona göre kayıtlarını tutmayı sürdürüyor. Koşu, yüzmek, yürüyüş ya da bisiklet. Hangisini yapıyorsanız ona göre kendini konumlandırıyor.

Daha fazla detayı bu videoda bulabilirsiniz
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