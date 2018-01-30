Fitness uygulaması Strava ABD üslerinin koordinatlarını açığa çıkardı

Haritanın askeri üsleri gösterdiğini ilk fark eden Avustralyalı üniversite öğrencisi ve IUCA analisti Nathan Ruser
, Strava
'nın halka açık etkinlik haritası sisteminin, Afganistan
ve Suriye
'deki ABD
üsleri, Falkland Adaları
'ndaki İngiltere
'ye ait Mount Pleasant
hava üssü, Somali
'deki şüpheli bir CIA
üssü dahil olmak üzere hassas bölgelerdeki askeri alanların detaylı haritasını gösterdiğini belirtti.
Mr Ghostly
adlı sosyal medya kullanıcısı ise Demokratik Suriye Güçleri
'nin (DSG) DEAŞ
'a karşı operasyonlarını desteklemek amacıyla Kobani'nin 35 kilometre güneyindeki Sabit Köyü
'ndeki bulunan ABD
üssünün bulunduğu haritayı paylaştı.
Tobias Schneider
adlı bir kullanıcı da, Musul
çevresindeki ileri karakolların görüldüğü bir harita paylaştı.
RUS VE TÜRK ASKERLERİN HAREKETLİLİĞİNE DE DİKKAT ÇEKİLDİ
Kullanıcılar, harita üzerinde ABD
üslerinin daha belirgin olduğunu kaydederek Suriye
'deki Rus
ve Türk
askerlerinin hareketliliğine de dikkat çekti.
PENTAGON: DURUMU İNCELİYORUZ
Sputnik'e konuşan ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon
) Sözcüsü Audricia Harris
, durumu incelediklerini söyledi.
Harris, "Son dönemdeki veri yayınları, ordu üyelerinin kişisel bilgiler paylaşırken bilinçli olmaları gerektiğini vurguluyor. Pentagon, bu tür konuları ciddiyetle ele alıyor ve yurtiçi ve yurtdışındaki personelin güvenliğini temin etmek için ek politikalar geliştirilmesi gerektiğinde durumu gözden geçiriyor" ifadelerini kullandı.
Can Hakman