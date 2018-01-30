Fitness uygulaması Strava ABD üslerinin koordinatlarını açığa çıkardı



RUS VE TÜRK ASKERLERİN HAREKETLİLİĞİNE DE DİKKAT ÇEKİLDİ



PENTAGON: DURUMU İNCELİYORUZ

Can Hakman

Haritanın askeri üsleri gösterdiğini ilk fark eden Avustralyalı üniversite öğrencisi ve IUCA analisti'nın halka açık etkinlik haritası sisteminin,ve'dekiüsleri,'ndaki'ye aithava üssü,'deki şüpheli birüssü dahil olmak üzere hassas bölgelerdeki askeri alanların detaylı haritasını gösterdiğini belirtti.adlı sosyal medya kullanıcısı ise'nin (DSG)'a karşı operasyonlarını desteklemek amacıyla Kobani'nin 35 kilometre güneyindeki'ndeki bulunanüssünün bulunduğu haritayı paylaştı.adlı bir kullanıcı da,çevresindeki ileri karakolların görüldüğü bir harita paylaştı.Kullanıcılar, harita üzerindeüslerinin daha belirgin olduğunu kaydederek'dekiveaskerlerinin hareketliliğine de dikkat çekti.Sputnik'e konuşan ABD Savunma Bakanlığı () Sözcüsü, durumu incelediklerini söyledi.Harris, "Son dönemdeki veri yayınları, ordu üyelerinin kişisel bilgiler paylaşırken bilinçli olmaları gerektiğini vurguluyor. Pentagon, bu tür konuları ciddiyetle ele alıyor ve yurtiçi ve yurtdışındaki personelin güvenliğini temin etmek için ek politikalar geliştirilmesi gerektiğinde durumu gözden geçiriyor" ifadelerini kullandı.