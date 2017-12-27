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Fiyatı adeta fırladı! 286 bin TL!

Kobalt madeninin fiyatı 2017 yılında adeta fırlayarak ton başına yüze 120 artışla 75 bin dolara (286 bin TL) kadar çıktı

27 Aralık 2017, Çarşamba 17:20
Fiyatı adeta fırladı! 286 bin TL!
Kobalt madeninin fiyatı 2017 yılında adeta fırlayarak ton başına yüze 120 artışla 75 bin dolara (286 bin TL) kadar çıktı. Diğer değerli madenler içerisinde yer alan bakır ise bu yıl şu ana kadar yüzde 22, altın yüzde 9 ve petrol yüzde 8 arttı.

Kobalt madeninin fiyatının bu denli yükselmesinin en büyük nedeni bu madenin akıllı telefonlar, tabletler, bilgisayarlar ve son zamanlarda hayatımıza girmeye başlayan elektrikli araçlardaki pillerin yapımında kullanılması.

Ancak pil yapımında kullanılan lityum ve nikel gibi diğer madenlerin artış oranı dahi kobalt madeninin altında kaldı. Lityum bu yıl şu ana kadar yüzde 29, nikel ise yüzde 12 değer kazandı.

Uzman Para'nın aktardığına göre; elektrikli ürünlere talebin devam etmesi ile bu madenin fiyatının önümüzdeki yıllarda daha da artması bekleniyor.

Uzmanların beklentisi kobalt fiyatlarının 2026 yılında şu anki fiyatlarının yedi katına çıkacağı yönünde.
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