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Fiyatı düşünce 'toplamayın' çağrısı geldi

Ramazan ayında çay toplamak istemediği için çay bahçelerine girerek hızlıca çayını bitirmek isteyen çay üreticilerinin fiyatları 2 lira 35 kuruştan 1 lira 80 kuruşa düşürmesi üzerine Çay Üreticileri Derneği Başkanı Mustafa Mavi'den üreticilere '2 gün çay toplamayın' çağrısı geldi

Fiyatı düşünce 'toplamayın' çağrısı geldi
Üreticilerin bir anda çay bahçelerine girerek hızlı bir şekilde çayı toplaması ÇAYKUR’un fabrikalarında izdihama yol açtı.


ZORUNLU KONTENJAN UYGULAMASI


Bunun üzerine ÇAYKUR kontenjan uygulamasına geçiş yapmak zorunda kaldı. Bu durum ise bazı özel sektör firmaları ise krizi ranta çevirerek açıklanan çay taban fiyatının altında çay almaya başladı. Çay fiyatının 1 lira 80 kuruşlara düştüğü Rize’de ÇAYÜDAD Başkanı Mustafa Mavi, üreticilere çağrıda bulunarak çaylarını toplamak için acele etmemelerini istedi.


2 GÜN ARA VERİN


Çay üreticilerinin 2 gün boyunca çay toplamaya ara vermesi durumunda özel sektör ve ÇAYKUR’un fabrikalarının ellerindeki çayın biteceğini dile getiren Mavi “2018 yaş çay sezonu güzel bir havada açılmıştı. ÇAYKUR’un 570 kilogram kotasıyla, çay taban fiyatının da üreticiyi memnun edecek şekilde açıklanması bizi sevindirmişti. Ramazan ayının yaklaşması sebebiyle üreticilerimiz biraz fazla çay topladı. ÇAYKUR 11 bin 500 ton gibi bir rekor çay alımı gerçekleştirdi. Otomatik men hem hem kontenjana hem randevulu sisteme geçiş yaptı.


1 LİRA 80 KURUŞA KADAR İNDİ


Bunu duyan özel sektörde 2 lira 35 kuruştan çay alırken, bugün bize attığı mesaja göre fiyatı 1 lira 8 kuruşa indirdi. Yani bir hafta önce cebimizde olan 500 lirayı adeta kapkaç yöntemiyle özel sektör cebimizden almış durumda. Biz üreticilere şunu söylemek istiyoruz, acele etmeyin. Özel sektöre 1 lira 80 kuruşa çay vermeyelim. Biz eğer iki gün çay toplamazsak onların elinde çay kalmaz” ifadelerini kullandı.


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