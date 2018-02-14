Fizikçi Michio Kaku 20 yıl sonraki hayatımızı anlattı

Ünlü fizikçi Michio Kaku toplumun tamamının kazandığı bir yakın gelecek öngörüyor. Dubai’de yapılan World Government Summit‘te konuşan Michio Kakuönümüzdeki 20 yıl içinde hayatımızın nasıl ilginç bir hal alacağını anlattı

Fizikçi Michio Kaku 20 yıl sonraki hayatımızı anlattı
Michio Kaku konuşmasına, yıllar geçtikçe dilimizin evrileceğini ve teknolojideki gelişmelere ayak uyduracağını belirterek başladı. “Bilgisayar” kelimesinin dilimizden çıkacağını söyleyen ünlü fizikçiye göre, gelecekte bedenimizden sokaklarımıza her şey bilgisayarı içereceğinden “bilgisayar” terimine gereksinim duymaz hale geleceğiz.

“Yeni bir dünya hakkında konuşuyoruz. Hayal ettiğinizi yaratabildiğiniz bir gelecek” diyen Michio Kaku; 3 boyutlu yazıcıların hayatımızın dokusunu değiştireceğini, ayakkabıdan takıya kadar birçok şeyin kendimize göre üretebileceğimiz bir gelecek betimledi. Ve yarının dünyasında çocuğunuz için bir oyuncak istiyorsanız bunun, internetten indirip salonunuzda basmak kadar basit olacağını iddia etti.

Tabii salon demişken, Michio Kaku’nun zihninde duvarlarla konuşabileceğimiz bir geleceğin bizi beklediğini söyleyelim. Gelecekte akıllı duvar kağıtlarına sahip olacağımızı söyleyen Kaku Dunyahalleri.com’dan Fahrettin Perçin’in Futurism’den aktardığı habere göre bu teknolojiyi şöyle açıklıyor: “Bu kağıt istediğimiz herhangi bir bilgiyi bize gösterebilecek, aynı günümüzdeki bilgisayar ekranları gibi. Duvarlarımıza konuşmakla kalmayacak, onlardan cevap da alacağız. Dolayısıyla geleceğin dünyasında gelişen teknoloji iç mimarimizi de etkileyecek ve duvarlarımız telefon, laptop ve TV ekranı işlevlerini görebilecek.

Ünlü fizikçi gelecek konusunda öngörülerine anlık çeviri yapabilen “lensler” ve bizi her yere götürecek otonom arabalarla devam etti.


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