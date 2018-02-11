Fiziksel anahtarları unutun

KAPIYI ÇALANI AKILLI TELEFONDAN GÖRMEK MÜMKÜN

Adem Özdoğan

Nasıl hayatımızdaki her şey yavaş yavaş dijitalleşiyorsa, fiziksel anahtarlar da hayatımızdan kısa bir süre sonra çıkacak. Nitekim dünya elektronik güvenlik ürünleri pazarındaki yıllık büyüme, mekanik güvenlik ürünlerinden 2-3 kat daha fazla. Elektronik ve elektromekanik kilitler, güvenlik açısından tüketicilerin ilgisini çekerken bu ürünlerin tercih edilmesindeki diğer nedenlerin başında teknolojik ürünlere yönelik eğilim ve yüksek segmentin prestij kazandırması geliyor.“Fiziksel güvenliğe olan ihtiyacın hiç azalmayacağı bir gerçek. Ancak insanların teknolojiyi kullanarak hayatlarını kolaylaştırıyor olmalarını da göz ardı etmemek gerekiyor;” diyen Mul-T-Lock Türkiye Genel Müdürü Yunus Emre Ünsal; parmak izi ve akıllı telefon ile çalışan kilitlere talebin giderek yükseldiğinin; buna bağlı olarak 2025’li yıllarda elektronik ve elektromekanik anahtarların, pazarın %80’nini oluşturacağının altını çiziyor. Ünsal, uzun dönem stratejilerinin; fiziksel güvenlikten ödün vermeden elektronik ile kombine edilmiş, güvenli, akıllı, pratik ürünler geliştirmek olduğunu belirtiyor.Kapı açma çözümlerindeki gelişen yeni teknolojiler ve üretilen dijital ürünler ile güvenlikten ödün vermeden günlük hayatı kolaylaştırmak mümkün. Bu kapsamda Mul-T-Lock, kapılara takılan ve güvenliğin üst seviyede olduğu patentli silindirleri; kullanım kolaylığı sağlayan ENTR akıllı kilitleme çözümü ve zil çaldığında nerede olursanız olun kapıda kimin olduğunu akıllı telefonunuzdan görmenizi ve kapıdaki kişiyle konuşabilmenizi sağlayan dijital kapı dürbünü ile kullanıcılara üst düzey güvenlik sunuyor.Geliştirdikleri farklı kapı açma çözümleri ile 2017 yılında %15’lik bir büyüme gerçekleştirdiklerini belirten Mul-T-Lock Türkiye Genel Müdürü Yunus Emre Ünsal; “Yenilikçi yapımız ile pazara yüksek güvenlikli, kopyalanmayan anahtarlı; patentli mekanik ve elektromekanik yeni ürünler sunup dünyada ve Türkiye pazarında kilit sektörünü kendimiz ile birlikte geleceğe hazırlamayı hedefliyoruz” ifadelerinde bulunuyor.