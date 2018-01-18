fizy 21. Liseler Arası Müzik Yarışması heyecanı başladı

Türkiye’nin en büyük gençlik organizasyonu fizy 21. Liseler Arası Müzik Yarışması
heyecanı adım adım yaklaşıyor. Serhat Hacıpaşalıoğlu önderliğinde EndProductions tarafından aralıksız 21 senedir yapılan yarışma, genç müzik yeteneklerini keşfetmek için çalışmalarını durmaksızın sürdürüyor.
Müzik endüstrisine katkı sağlayan, yeteneklerin önünü açan, gençlere gerçek bir yarışma ortamında performanslarını sergileme şansı sağlayan organizasyon sesine ve sahne performansına güvenen tüm liseli gençlere açık.
Türkiye genelinde yaklaşık 8 bin okula duyurulacak olan yarışmada, geleceğin yıldız adayları en iyi olma mücadelesi verecek.
6 DALDA PARA ÖDÜLÜ
Yarışmada dereceye girecek grupların başarısı para ödülüyle taçlandırılacak. Dereceye girenlere toplam 6 dalda, 70 bin TL para ödülü verilecek.
İcra dalında ilk üçe giren gruplar için:
1.lik Ödülü: 10 bin TL
2.lik Ödülü: 7 b,n 500 TL
3.lük Ödülü: 5 bin TL
Orkestra ve sahne performansı dallarında ilk üçe giren gruplar için:
1.lik Ödülü: 6 bin TL
2.lik Ödülü: 4 bin TL
3.lük Ödülü: 2 bin TL
Kız solist, erkek solist ve enstrüman dallarında ilk üçe giren yarışmacılar için:
1.lik Ödülü: 3 bin TL
2.lik ödülü: 2 bin TL
3.lük ödülü: Bin TL
OKAN ÜNİVERSİTESİ'NDEN EĞİTİM BURSU
Ayrıca jürinin performanslarına göre belirleyeceği 3 yarışmacıya, eğitim sponsoru Okan Üniversitesi tarafından karşılıksız eğitim bursu verilecek. Yarışma süresince eleme heyecanı sürerken fizy uygulaması üzerinden oylama yapılabilecek, katılımcıların performansları fizy’den değerlendirebilecek.
fizy 21. Liseler Arası Müzik Yarışması’na katılım ve ayrıntılı bilgi için: fizy.com/lmy
Senim Tanay