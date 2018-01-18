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fizy 21. Liseler Arası Müzik Yarışması heyecanı başladı

"Dünyanın En Başarılı Gençlik Organizasyonu" unvanına sahip fizy 21. Liseler Arası Müzik Yarışması’nda başvurular 8 Ocak Pazartesi itibarıyla okullarda başladı

18 Ocak 2018, Perşembe 15:42
fizy 21. Liseler Arası Müzik Yarışması heyecanı başladı
Türkiye’nin en büyük gençlik organizasyonu fizy 21. Liseler Arası Müzik Yarışması heyecanı adım adım yaklaşıyor. Serhat Hacıpaşalıoğlu önderliğinde EndProductions tarafından aralıksız 21 senedir yapılan yarışma, genç müzik yeteneklerini keşfetmek için çalışmalarını durmaksızın sürdürüyor.

Müzik endüstrisine katkı sağlayan, yeteneklerin önünü açan, gençlere gerçek bir yarışma ortamında performanslarını sergileme şansı sağlayan organizasyon sesine ve sahne performansına güvenen tüm liseli gençlere açık.
 
Türkiye genelinde yaklaşık 8 bin okula duyurulacak olan yarışmada, geleceğin yıldız adayları en iyi olma mücadelesi verecek.

6 DALDA PARA ÖDÜLÜ

Yarışmada dereceye girecek grupların başarısı para ödülüyle taçlandırılacak. Dereceye girenlere toplam 6 dalda, 70 bin TL para ödülü verilecek.
 
İcra dalında ilk üçe giren gruplar için:
 
1.lik Ödülü: 10 bin TL
2.lik Ödülü: 7 b,n 500 TL
3.lük Ödülü: 5 bin TL
 
Orkestra ve sahne performansı dallarında ilk üçe giren gruplar için:
 
1.lik Ödülü: 6 bin  TL
2.lik Ödülü: 4 bin  TL
3.lük Ödülü: 2 bin TL
 
Kız solist, erkek solist ve enstrüman dallarında ilk üçe giren yarışmacılar için:
 
1.lik Ödülü: 3 bin TL
2.lik ödülü: 2 bin TL
3.lük ödülü: Bin TL

OKAN ÜNİVERSİTESİ'NDEN EĞİTİM BURSU

Ayrıca jürinin performanslarına göre belirleyeceği 3 yarışmacıya, eğitim sponsoru Okan Üniversitesi tarafından karşılıksız eğitim bursu verilecek. Yarışma süresince eleme heyecanı sürerken fizy uygulaması üzerinden oylama yapılabilecek, katılımcıların performansları fizy’den değerlendirebilecek.
 
fizy 21. Liseler Arası Müzik Yarışması’na katılım ve ayrıntılı bilgi için: fizy.com/lmy

 
 


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