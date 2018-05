Flamenkonun Sinatra'sı İstanbul'da

EN İÇLİ ISTAKOZ

PICASSO İKİ GRAMMY GETİRDİ

Çiğdem Saltık

Flamenko ile cazı harmanlayarak farklı bir soluk getiren ve eleştirmenler tarafından “Flamenkonun Sinatrası” olarak nitelendirilen iki Grammy ödüllü Diego el Cigala, 9 Mayıs akşamı saat 20.00’de İBB Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda sahne alacak.Fransa’da “Flamenkonun yeni kralı”, Avustralya’da “Son yüz yılın en iyi şarkıcısı” olarak anılan Diego el Cigala, CRR’deki konserinde tango, bolero, flâmenko ritimleri ve duende dolu şarkılarıyla müzikseverlere unutulmaz bir akşam yaşatacak.Cigala, Camaron de la Isla’dan sonra İspanya topraklarından çıkmış en içli, en buğulu ses olarak kabul ediliyor. Kendi lakabı karides olan Isla, zayıflığı sebebiyle Diego’ya ıstakoz anlamına gelen “el Cigala” adını vermiş, sanatçı o tarihten sonra Diego el Cigala olarak anılmaya başlamıştı.Sanatçı bir aileden gelen el Cigala, çok erken yaşlarda müziğe başladı. Asıl adı Diego Ramn Jiménez Salazar olan Diego el Cigala, solo kariyerine 1997 yılında “Undebel” adlı albümüyle adım attı. 2003 yılında piyasaya çıkan ve piyanist Bebo Valdés'le kaydettiği Lgrimas Negras albümü ile bir Grammy, üç Premios de la Msica, bir Ondas, beş Amigo ödülü kazanırken, İspanya, Arjantin ve Meksika'da platin rakamlarına ulaştı. Flamenko ile cazı birleştiren bu albüm, Latin müziğine yepyeni bir soluk getirirken, 2003 yılında New York Times tarafından yılın albümü seçildi.Cigala’nın, 2005 yılında imza attığı ve Picasso’ya adadığı beşinci albümü Picasso in My Eyes, en iyi flamenko albümü ve en iyi müzik klibi dallarında Latin Grammy Ödülü’ne layık görüldü.Dünyanın dört bir yanından dinleyici kitlesine sahip sanatçı Bebo Valdés, Jerry Gonzlez, Tomatito, Raimundo Amador, Josemi Carmona, Jerry Gonzalez ve Salif Keita gibi isimlerle çalışmalar yaptı.