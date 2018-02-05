Flaş! Cezaevinden çıkıp canlı yayına gelen Seren Serengil stüdyoyu terk etti

YANINDA SEVGİLİSİ YAŞAR İPEK VARDI

'ŞOV YAPIYOR' İDDİASI KIZDIRMIŞ

STÜDYOYU TERK ETTİ

SONRA GERİ DÖNDÜ

İŞTE SEREN SERENGİL'İN STÜDYOYU TERK ETTİĞİ ANLAR:

SEREN SERENGİL'DEN İLK PAYLAŞIM!

İŞTE SEREN SERENGİL'İN O PAYLAŞIMI:

Yaşar İpek'ten Seren Serengil paylaşımı (Yaşar İpek kimdir?)

Seren Serengil'in cezaevi günlüğü

Gülben Ergen ve Seren Serengil'in kulis fotoğrafı ortaya çıktı

Çiğdem Saltık

'in şikayeti üzerine 3 günlük zorlama hapis cezasına çarptırılan, cuma günü cezaevine girmişti. Cezasını çekenbu sabah tahliye oldu.'in yanındavardı.hiçbir açıklama yapmadan aracıyla cezaevinden uzaklaştı.Hürriyet'e yaptığı açıklamada ''Seren Hanım'ın içeride en çok canını sıkan 'Şov yapıyor' şeklindeki haberlerdi. Hapsin şovu olmaz. O dönemdeki hukukçusu ne dediyse o şekilde yönlendirildi. Bir buçuk 2 aydan önce içeri giremez yönündeki yanlış bilgi nedeniyle bu haberler yapıldı. Bu bilginin de ne kadar yanlış olduğu ortaya çıktı. Dolayısıyla bu bilgiye dayanarak yapılan bu haberlerin de asılsız olduğu zaten Seren Hanım 4 gün içerisinde hapse girince anlaşıldı'' dedi.Cezaevinden çıkar çıkmaz'deprogramının canlı yayına katılan, bir anda kalkıp stüdyoyu terk etti.ve konuk gelenşoke oldu. Seren Serengil bir dakika sonra hiçbir şey olmamış gibi programa geri döndü.Seren Serengil, cezaevinde yaşadıklarını şöyle anlattı:Zorlu bir süreçti, İnsanın özgürlüğü o kadar önemli ki o üç gün bana üç yıl gibi geldi. Müebbet yatan kişilerle aynı yerdeydim. Bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bir kişi bile bu kararın yanında olmadı. Büyük bir oyunun içerisinde bulundum. Cezaevine gitmenin neresi şov olabilir. Güvenlik nedeniyle tek kişilik hücrede kaldım.Seren Serengil cezaevinden çıkar çıkmaz Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafın altına ''Allah'ım bir sağlık bilirdim, bir de özgürlüğü öğrendim...'' notunu düştü.