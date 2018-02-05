Flaş! Cezaevinden çıkıp canlı yayına gelen Seren Serengil stüdyoyu terk etti

Gülben Ergen
'in şikayeti üzerine 3 günlük zorlama hapis cezasına çarptırılan Seren Serengil
, cuma günü cezaevine girmişti. Cezasını çeken Seren Serengil,
bu sabah tahliye oldu.
YANINDA SEVGİLİSİ YAŞAR İPEK VARDI
Seren Serengil
'in yanında Yaşar İpek
vardı.
Seren Serengil
hiçbir açıklama yapmadan aracıyla cezaevinden uzaklaştı.
'ŞOV YAPIYOR' İDDİASI KIZDIRMIŞ
Seren Serengil'in avukatı Ersoy Akdemir
Hürriyet'e yaptığı açıklamada ''Seren Hanım'ın içeride en çok canını sıkan 'Şov yapıyor' şeklindeki haberlerdi. Hapsin şovu olmaz. O dönemdeki hukukçusu ne dediyse o şekilde yönlendirildi. Bir buçuk 2 aydan önce içeri giremez yönündeki yanlış bilgi nedeniyle bu haberler yapıldı. Bu bilginin de ne kadar yanlış olduğu ortaya çıktı. Dolayısıyla bu bilgiye dayanarak yapılan bu haberlerin de asılsız olduğu zaten Seren Hanım 4 gün içerisinde hapse girince anlaşıldı'' dedi.
STÜDYOYU TERK ETTİ
Cezaevinden çıkar çıkmaz Star TV
'de Duymayan Kalmasın
programının canlı yayına katılan Seren Serengil
, bir anda kalkıp stüdyoyu terk etti.
SONRA GERİ DÖNDÜ
Cengiz Semercioğlu
ve konuk gelen Nilgün Belgün
şoke oldu. Seren Serengil bir dakika sonra hiçbir şey olmamış gibi programa geri döndü.
İŞTE SEREN SERENGİL'İN STÜDYOYU TERK ETTİĞİ ANLAR:
Seren Serengil, cezaevinde yaşadıklarını şöyle anlattı:
Zorlu bir süreçti, İnsanın özgürlüğü o kadar önemli ki o üç gün bana üç yıl gibi geldi. Müebbet yatan kişilerle aynı yerdeydim. Bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bir kişi bile bu kararın yanında olmadı. Büyük bir oyunun içerisinde bulundum. Cezaevine gitmenin neresi şov olabilir. Güvenlik nedeniyle tek kişilik hücrede kaldım.
SEREN SERENGİL'DEN İLK PAYLAŞIM!
Seren Serengil cezaevinden çıkar çıkmaz Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafın altına ''Allah'ım bir sağlık bilirdim, bir de özgürlüğü öğrendim...'' notunu düştü.
İŞTE SEREN SERENGİL'İN O PAYLAŞIMI:
Yaşar İpek'ten Seren Serengil paylaşımı (Yaşar İpek kimdir?)
Seren Serengil'in cezaevi günlüğü
Gülben Ergen ve Seren Serengil'in kulis fotoğrafı ortaya çıktı
Çiğdem Saltık