FLAŞ! Dusko Tosic ayrılmak istiyor

3 sezondur Beşiktaş forması giyen Dusko Tosic, takımdan ayrılmak istiyor.

1 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

DuskoTosic, yönetimle yaptığı görüşmede ‘Beni isteyen bir kulüp var’ diyerek ayrılık talebini dile getirdi. 33 yaşındaki oyuncunun Uzak Doğu kulüplerinden birine transfer olmaya yakın olduğu öğrenildi.

Tosic’in siyah beyazlılar ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

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