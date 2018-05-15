FLAŞ! Dusko Tosic ayrılmak istiyor

Süper Lig’de son haftaya girilirken Beşiktaş’ta yeni sezon öncesi transfer hareketliliği başladı. Dusko Tosic transferi için izin istedi

15 Mayıs 2018, Salı 13:01
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3 sezondur Beşiktaş forması giyen Dusko Tosic, takımdan ayrılmak istiyor.

1 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

DuskoTosic, yönetimle yaptığı görüşmede ‘Beni isteyen bir kulüp var’ diyerek ayrılık talebini dile getirdi. 33 yaşındaki oyuncunun Uzak Doğu kulüplerinden birine transfer olmaya yakın olduğu öğrenildi.

Tosic’in siyah beyazlılar ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

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